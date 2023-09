iOS 17.1 : la bêta est déjà là avec du nouveau pour AirDrop, Apple Music et Dynamic Island

Apple a publié la première bêta d'iOS 17.1, la prochaine version d'iOS 17, le système d'exploitation sorti il y a deux semaines. De quoi voir arriver des fonctionnalités annoncées par la marque il y a quelques mois, y compris le nouvel AirDrop.

Alors qu’iOS 17 est sorti il y a quelques semaines lors de l’annonce des iPhone 15, iOS 17.1 fait déjà ses premiers pas, du moins en bêta. Tout le monde peut la télécharger sur les iPhone compatibles avec iOS 17 pour tester les nouveautés.

AirDrop fonctionne désormais même si les iPhone s’éloignent

Plus besoin de rester à côté de votre ami à qui vous envoyez les photos de la soirée avec AirDrop. Dorénavant, il est possible d’effectuer des transferts via une connexion cellulaire ou le Wi-Fi. Ce qui permet d’éviter d’avoir à être côte à côte. La fonctionnalité nécessite d’être activée dans les paramètres en activant le bouton « Hors de portée ». Pour éviter le hors forfait, il faut passer par un réglage pour autoriser l’utilisation des données cellulaires en plus du Wi-Fi.

Autre nouveauté, mais cette fois-ci du côté de NameDrop. Pour rappel, il s’agit d’une fonction permettant de partager des fiches de contact entre iPhone. NameDrop permet maintenant l’échange de contacts entre une Apple Watch et un iPhone : la montre connectée doit être sous watchOS 10.1 pour que cela fonctionne.

Les « favoris » arrivent enfin dans Apple Music

L’application de streaming musical d’Apple se complète un peu plus. Les utilisateurs peuvent désormais marquer comme favori des chansons et des albums sur Apple Music. Pour cela, il faut cliquer sur les trois points à côté d’un morceau puis sur l’icône « Favoris ». À l’avenir, Apple Music permettra d’avoir des playlists rassemblant tous les morceaux indiqués comme tels. Malheureusement, cela ne semble pas disponible dans cette bêta.

Autre changement : des illustrations sont disponibles dans l’application pour personnaliser ses playlists. Il suffit de cliquer sur les trois boutons à côté de l’une d’entre elles et de cliquer sur « Modifier ». L’image reprend le nom de la playlist et le place au-dessus d’une illustration à choisir.

Dynamic Island vous dit si votre flash est activé

Une nouvelle animation pour Dynamic Island fait son apparition avec cette bêta d’iOS 17.1. Elle indique si la lampe de poche de votre iPhone 14 Pro ou de votre iPhone 15 est activée. C’est une icône qui apparaît sur la gauche du poinçon.

De quoi être prévenu si vous avez activé le flash par mégarde. Tous les modèles avec Dynamic Island sont compatibles. En cliquant sur l’icône, on peut désactiver la lampe.

Les autres nouveautés de la bêta d’iOS 17.1

En plus de tout cela, Apple a apporté quelques changements plus discrets à sa première bêta d’iOS 17.1.

Les nouvelles sonneries d’iOS 17 ont disparu

Il y a deux semaines, Apple avait ajouté plein de sonneries et alertes aux iPhone. Malheureusement, il semblerait qu’elles aient disparu de cette nouvelle version. Il s’agit probablement d’une erreur ou d’un bug. En attendant, les tonalités personnalisées ont fait leur arrivée dans Mail et Messages.

Les fonds d’écran qui s’adaptent encore plus

La fonctionnalité « Extension » fait son arrivée : elle élargit automatiquement une image que vous avez créée si celle-ci n’occupe pas tout l’écran. De quoi adapter n’importe quelle image que vous composez afin de la placer en fond d’écran.

La manette N64 de la Switch compatible avec les iPhone

On ne peut pas jouer officiellement à un Super Smash Bros. sur l’iPhone, mais on peut au moins y connecter la manette de Nintendo Switch, N64. C’est celle qui repend le fameux joystick central, source de bien des crampes.

Accédez à vos comptes bancaires depuis l’application Wallet

Quant à l’application Wallet, elle aussi s’améliore. On peut dorénavant lier ses comptes bancaires à l’application. Cela permet de consulter son solde, mais aussi les transactions effectuées. De quoi avoir tous ses comptes au même en droit, juste à côté de ses cartes bancaires rentrées dans l’application. Cependant, la fonctionnalité n’est disponible qu’au Royaume-Uni.