Jouer à The Witcher sur un MacBook Air M1 ? C’est désormais possible

Les deux premiers opus de la licence The Witcher sont désormais optimisés pour les puces Apple Silicon et leur architecture ARM. Une excellente nouvelle qui ne s'étend malheureusement pas encore au troisième volet de la franchise.

Jouer à The Witcher premier du nom (dans sa version « Enhanced Edition ») ou The Witcher 2 : Assassins of Kings sur un simple MacBook Air M1 est maintenant possible dans les meilleures conditions. Au travers d’un post partagé sur le compte X de la licence, CD Projekt RED confirme en effet avoir optimisé les deux premiers volets de la saga pour les puces Apple Silicon et leur architecture ARM.

Dans le détail, on apprend que cette optimisation est prodiguée grâce à une mise à jour déployée sur Steam, GOG et sur le Mac AppStore, où les deux jeux sont également distribués. Avec elle, The Witcher 1 et 2 deviennent donc entièrement compatibles avec les puces M1, M2 et M3. Seul prérequis pour profiter de cette nouveauté, avoir un Mac Apple Silicon fonctionnant sous macOS Ventura (ou une version plus récente).

The Witcher 3 pas (encore ?) concerné

Notons que cette optimisation ne concerne malheureusement pas The Witcher 3. Nettement plus ambitieux, le troisième opus de la franchise est donc mis de côté, au moins pour l’instant. La raison ? Les deux premiers opus nécessitaient vraisemblablement moins de travail pour être portés de l’architecture x86 vers ARM.

Comme le souligne le site spécialisé iPhoneSoft, il y a d’ailleurs fort à parier que les développeurs ont utilisé le Game Porting Toolkit, présenté par Apple lors de la WWDC 2023, pour mener à bien ces deux portages plus facilement. Selon toute logique, les deux titres devraient par ailleurs profiter des améliorations de macOS Sonoma (dernière version de macOS en date) vouées au Gaming.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si rien ne nous dit que The Witcher 3 ne profitera pas du même traitement un peu plus tard (la chose serait d’ailleurs logique a fortiori, compte tenu des bonnes capacités graphiques observées sur les dernières puces M3), il nous faut donc nous contenter pour l’heure de The Witcher 1 et 2.

Et si le premier opus accuse le poids des années tant sur le plan visuel qu’en termes de gameplay, The Witcher 2 : Assassins of Kings a encore fière allure 12 ans après sa sortie originelle sur PC. Le titre profite par ailleurs d’un scénario à embranchements particulièrement soigné qui n’a rien à envier aux productions plus récentes de CD Projekt.