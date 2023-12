Apple va enfin faire le tri dans ses iPad

Apple devrait entièrement revoir sa gamme d'iPad en 2024. Il faut dire que le catalogue de tablettes de la marque prête particulièrement à confusion.

Conseiller un iPhone ou un MacBook en 2023 est quelque chose de plutôt simple, mais bon courage pour vous y retrouver dans le catalogue d’iPad. Dans la gamme de tablettes d’Apple, vous avez un iPad Air haut de gamme, mais où l’iPad 10 est meilleur sur certains points bien qu’en dessous de la gamme, avec un iPad Mini qui partage des caractéristiques de l’iPad Air et de l’iPad 10. Vous êtes perdu ? Tout le monde l’est, et Apple s’en est bien rendu compte.

Tout cela c’est sans parler de la gamme d’accessoire à la fois complexe et pas nécessairement compatible avec chaque modèle d’iPad, comme le stylet Apple Pencil disponible en trois versions différentes.

D’après le journaliste Mark Gurman, Apple devrait simplifier sa recette en 2024.

Améliorer le Pro pour creuser l’écart

Apple aimerait, par exemple, ajouter des nouveautés exclusives à son iPad Pro comme une puce Apple M3 ou un écran Oled, pour aider à différencier sa meilleure tablette de l’iPad Air. Aujourd’hui, la différence entre un iPad Air et un iPad Pro est très limitée.

À son tour, l’iPad Air devrait également recevoir des améliorations pour le distinguer de l’iPad 10, mais tout en conservant l’écart avec l’iPad Pro. Ainsi, on parle de pouvoir choisir entre deux diagonales, ce que l’iPad 10 ne propose pas, et d’un passage à l’Apple M2.

Ces nouveaux modèles seraient dévoilés dès le mois de mars 2024.

Puis, Apple se préparerait à supprimer définitivement l’iPad 9 de son catalogue. Il s’agit du dernier iPad avec le bouton TouchID en façade et un port Lightning. L’Apple Pencil de 1re génération devrait suivre le même destin. La firme préparerait alors un refresh de l’iPad Mini et de l’iPad 10 avec un simple changement de puce pour gagner en performance.

Si l’on en croit toutes ces indiscrétions, Apple voudrait donc réussi à simplifier son catalogue sans retirer des options aux consommateurs. Le but serait de mettre à jour tous les modèles pour avoir une gamme toujours riche, mais plus cohérente et avec des différences plus marquées d’un modèle à l’autre.