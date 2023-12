Sur ce futur iPhone, Apple proposerait un zoom jusqu’à x10 sans perte

D'après les informations de l'analyste Jeff Pu, Apple aurait prévu d'intégrer un capteur 48 mégapixels dans le module téléobjectif de l'iPhone 17 Pro Max. De quoi lui permettre, en théorie, un zoom sans perte jusqu'à x10.

Alors que la stratégie photo d’Apple s’en longtemps porté sur le fait d’utiliser des capteurs de définition identique, à 12 mégapixels, le constructeur des iPhone semble s’en déporter peu à peu. Après avoir intégré un capteur photo principal de 48 mégapixels sur ses deux dernières générations d’iPhone, il semble qu’Apple soit prêt à passer le pas y compris sur le module dédié au zoom.

En effet, d’après les informations de l’analyste Jeff Pu, généralement bien informé sur les projets d’Apple et relayé par MacRumors, Apple aurait de fortes ambitions pour son iPhone haut de gamme prévu pour dans deux ans, l’iPhone 17 Pro Max. Dans une note de recherche, l’analyste du cabinet Haitong International Securities avance ainsi que l’iPhone 17 Pro Max serait équipé d’un module téléobjectif doté d’un capteur de 48 mégapixels.

Concrètement, cela devrait présenter plusieurs avantages pour les utilisateurs. Le premier est bien évidemment la capacité à proposer un zoom hybride x2 au sein même de ce téléobjectif. Si Apple conserve un zoom optique x5 sur cet appareil, comme sur l’iPhone 15 Pro Max cela permettrait donc de proposer un zoom x10 en hybride par rapport au module grand-angle principal, tout en conservant une définition exploitable de 12 mégapixels. Dès lors, l’iPhone ferait jeu égal avec ce que peut proposer Samsung par exemple avec le zoom x10 proposé actuellement sur le Galaxy S23 Ultra.

Une meilleure définition qui servirait au Vision Pro

L’autre intérêt de ce large capteur serait son intégration dans l’écosystème Apple et un fonctionnement simplifié avec le casque de réalité augmentée de la firme, l’Apple Vision Pro, attendu en début d’année prochaine :

Pu indique que le module téléobjectif de l’iPhone 17 Pro Max sera optimisé pour une utilisation avec le futur casque Vision Pro d’Apple.

Néanmoins, on ignore à l’heure actuelle de quelle manière un module téléobjectif pourrait être utilisé avec le casque d’Apple. Si le constructeur promet de permettre la captation de vidéos 3D visibles dans le casque avec un iPhone, ce sont en fait les modules grand-angle et ultra grand-angle de l’iPhone qui seront utilisés, et non pas le téléobjectif. Une plus grande définition devrait cependant permettre de capturer davantage de détails, ce qui aurait tout son intérêt avec des écrans 4K micro-Oled positionnés à quelques centimètres des yeux.

Bien évidemment, il faudra encore patienter pour en savoir davantage sur le futur iPhone 17 Pro Max. Si le constructeur américain conserve son calendrier actuel, le smartphone ne devrait pas être annoncé avant septembre 2025. D’ici là, il se pourrait d’ailleurs qu’Apple modifie ses plans.