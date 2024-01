La voiture électrique d’Apple perdrait l’une de ses fonctionnalités clef

Le projet sans fin de voiture électrique d'Apple n'est pas en grande forme. Non content de réduire ses ambitions en matière de conduite autonome, il est une fois de plus repoussé de quelques années.

L’Apple Car, c’est un peu l’arlésienne de la marque à la pomme. Celle que l’on attend, attend, et attend encore. Et qui n’arrive jamais. Ça fait en effet des années que l’on parle de cette fameuse voiture électrique qui est dans les cartons de la firme de Cupertino, mais toujours rien à l’horizon. C’est régulièrement le cas dans l’automobile avec des modèles annoncés des années à l’avance. Mais on finit toujours pas les voir. Mais chez Apple, la culture du secret qui entoure l’ensemble des futurs produits de la marque n’est rien par rapport à celle appliquée à cette « Apple Car » !

Si bien que finalement, quand on en entend parler, c’est presque bon signe. Celui que le projet n’est pas définitivement arrêté. Et justement, le média américain Bloomberg semble avoir eu les premières infos depuis un bon bout de temps sur celui que l’on appelle aussi le « Project Titan« .

Bonne nouvelle : il est toujours dans les cartons. Mauvaise nouvelle : il est bien moins ambitieux qu’initialement… et repoussé !

3 ans de plus dans la vue

Une des dernières fois que l’on avait entendu parler de la Google Car, c’était en 2022, et on parlait alors d’une sortie dans trois ans. Soit 2025. Mais ça, c’était avant. Parce que depuis, la date d’arrivée n’a fait qu’être repoussée. Si bien que selon Bloomberg, l’échéance serait désormais 2028.

En cause ? Sans doute de multiples facteurs, en dépit d’embauches qui avait réalisé à droite et à gauche, chez de grands constructeurs automobiles, des spécialistes des batteries. Et bien sûr chez Tesla. Pour autant, il semblerait que ce soit notamment le développement de la conduite autonome qui pose problème. Rappelons que le projet de départ était bel et bien de faire une voiture entièrement autonome. Plutôt robotoxi que voiture individuelle.

Et puis il semblerait que le curseur ce soit largement déplacé depuis, pour se concentrer sur le développement d’une voiture qui apporte des aides au conducteur, avec toujours la nécessité pour celui-ci de rester prêt à reprendre le contrôle à n’importe quel moment. Une voiture à conduite semi-autonome de niveau 2 comme ce qui se fait à peu près déjà partout actuellement en fait !

Ça passe ou ça casse !

Selon Bloomberg, Apple serait réellement à se dire « Make it or break it« , littéralement « ça passe ou ça casse« . Un point de rupture que l’on peut comprendre que le développement du produit en question a déjà pris plus d’une décennie. Et surtout qu’il engloutit énormément d’argent.

Bon et puis c’est pas comme si Apple avait pris un retard considérable sur la concurrence. Ne parlons pas de Tesla qui a réussi à hisser son Model Y sur la plus haute marche du podium des ventes en Europe en 2023, une première pour une voiture électrique ! On attend juste la confirmation, mais le SUV électrique pourrait aussi avoir la couronne mondiale, devant les autres voitures, toutes motorisations confondues.

Mais, d’autres gros concurrents d’Apple aussi, ont pris de l’avance, même quand ils sont étrangers à l’automobile. Sony s’est associé à Honda pour créer une marque de véhicules électriques technologiques baptisée Afeela. Tandis que pour Alphabet, la maison-mère de Google, les taxis autonomes Waymo sont déjà sur les routes. Sans oublier évidemment la voiture de Xiaomi !

On n’est sans doute pas au bout de nos surprises avec cette tant attendue Apple Car. Et Bloomberg cite des sources proches du dossier qui auraient déclaré que la direction d’Apple se laisse la possibilité de purement et simplement annuler le projet. Au cas où.

Le prix de vente visé serait de l’ordre de 100 000 dollars environ. On comprend alors mieux pourquoi Apple peaufine son projet.