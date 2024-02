Ce test de l’Apple Vision Pro est aussi attendu qu’inattendu

À la surprise générale, Mark Zuckerberg se confie pendant 3 minutes sur son essai de l'Apple Vision Pro. Sans surprise, l'homme d'affaires estime que son Meta Quest 3 est bien plus avancé sur le casque d'Apple, pour une portion du prix.

Le lancement de l’Apple Vision Pro semble définitivement pouvoir être comparé avec celui de l’iPhone il y a 17 ans. Un produit inachevé, un logiciel balbutient et désormais des concurrents qui ne sont pas impressionnés et tentent de rassurer les troupes. En effet, Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Meta qui travaille depuis longtemps sur la réalité mixte a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour donner son avis sur l’Apple Vision Pro, après un premier essai. On avait forcément envie d’avoir la réaction du principal concurrent d’Apple sur ce marché. D’autant que les réactions des concurrents de la firme à l’époque du lancement de l’iPhone permettent de garder un souvenir de l’état du marché à ce moment.

View this post on Instagram A post shared by Mark Zuckerberg (@zuck) Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Sans surprise, Mark Zuckerberg estime que le Meta Quest 3 a un meilleur rapport qualité/prix que le Vision Pro, grâce à son prix de vente sept fois inférieur, mais qu’il s’agirait même du meilleur produit tout court. Un peu gros ? Regardons ses arguments en détail.

Un casque plus confortable

La petite vidéo a été enregistrée depuis un Meta Quest 3 pour démontrer qu’il est possible de faire du Mixed Reality Passthrough, c’est-à-dire voir autant la réalité que les écrans virtuels de l’interface. Dans son argumentaire, Mark Zuckerberg insiste sur le confort de son casque face à celui d’Apple. Il marque un point, c’est l’un des éléments les plus critiqués du Vision Pro : le casque est plutôt lourd et encombrant. Il en rajoute une couche en rappelant que le Meta Quest 3 est totalement sans fil, là où le Vision Pro utilise un petit câble vers une batterie de poche. Lors de notre prise en main du Vision Pro, nous n’avons pas du tout été dérangés par ce détail. Autre défaut du Vision Pro que Zuckerberg peut pointer du doigt : le champ de vision proposé par le casque, qui est, en effet, meilleur sur le Meta Quest 3.

Source : Mark Zuckerberg Source : Mark Zuckerberg

Le format choisi pour la vidéo laisse imaginer un Mark Zuckerberg donnant son avis d’enthousiaste sans filtre, en toute confession. Mais il ne faut évidemment pas ignorer le parti pris. Ainsi pendant les trois minutes, il va surtout lister les quelques éléments sur lesquels sont Meta Quest 3 fait mieux, sans jamais vraiment reconnaitre de qualité à l’Apple Vision Pro. Il avoue seulement du bout des lèvres une meilleure définition d’affichage sur le casque d’Apple, mais qui selon lui a demandé beaucoup trop de compromis pour être intéressant. Sur le contrôle, il estime que les Meta Quest offrent le même niveau de reconnaissance des doigts et des gestes qu’Apple, là où la plupart des tests prêtent une avance certaine dans le domaine au Vision Pro. De même, il reconnait que le suivi du regard existe sur le Vision Pro, mais pas le Meta Quest 3, tout en rappelant que c’était une fonction du Meta Quest Pro et qu’elle reviendra sur les futurs casques de la marque.

La question du jeu vidéo et du Metavers

Il passe ensuite sur les usages du casque, à commencer par la bibliothèque d’expériences objectivement bien plus importante chez Meta, historique du marché. Il en profite pour rappeler les quelques grandes applications qui font l’impasse sur le casque d’Apple comme YouTube, pour le moment, ou Xbox. Il mentionne aussi des choses comme la possibilité de se retrouver socialement dans un environnement 3D, le fameux rêve du Metavers.

Ici, il ne faudrait pas oublier qu’il s’agit probablement de choix très volontaires de la part d’Apple. La marque à la pomme est très protectrice de l’expérience qu’elle propose, et on imagine facilement qu’elle voulait éviter les images d’un parc d’attractions virtuel vide, car avec un casque encore très peu adopté du fait de son prix. De même, Apple a pris soin de ne pas rentrer sur le marché du jeu en réalité virtuelle et son casque ne prend pas en charge les manettes dédiées comme le Meta Quest ou le PlayStation VR 2. Ici on imagine que la firme voulait éviter d’être trop comparée à la concurrence, ou d’être incluse dans la simple catégorie des casques de VR. Quoi qu’il en soit, Meta offre en effet une plus grande diversité d’expérience à date.

Meta, le futur ouvert de la réalité mixte ?

Dans sa conclusion, Mark Zuckerberg estime que pour chaque génération d’informatique, il y a eu une bataille entre plateforme fermée et plateforme ouverte. D’après lui, sur le mobile, c’est bien Apple et sa plateforme fermée qui a gagné la bataille, alors que sur PC, c’est le modèle ouvert de Microsoft Windows qui a gagné. Il est intéressant de décortiquer ce passage. Quelle est la définition d’une plateforme ouverte selon Mark Zuckerberg. Windows et Android fonctionnent suivant de nombreux points communs, il s’agit de l’alternative installée sur une majorité d’appareils fabriqués par une multitude de constructeurs où l’éditeur du logiciel a un part très minoritaire. Quand Mark Zuckerberg dit que la plateforme fermée a gagné sur le mobile, est-ce qu’il veut dire qu’Apple a remporté la bataille du smartphone face à Android, ce qui peut se justifier du point de vue d’un américain, ou est-ce qu’il qualifie Android de plateforme fermée du fait de l’hégémonie du Google Play Store ?

Sur le domaine de la réalité mixte, il estime en tout cas être le porte-étendard de la plateforme ouverte dans la rivalité qui s’engage avec Apple. Un concept un peu étrange dans la mesure où aucun autre constructeur ne peut participer à la plateforme de Meta et où Meta a construit son système d’exploitation sur les fondations d’Android. Ici, on a surtout l’impression que c’est plutôt une déclaration de guerre dissimulée en direction de Google et Samsung, qui ont promis le développement d’une plateforme similaire à Android pour la réalité mixte. Maintenant qu’Apple est sur ce marché, qui sera le grand rival en face : une nouvelle fois Google, ou plutôt Meta ? Mark Zuckerberg commence à bouger ses pions.