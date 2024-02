17 ans avant le Vision Pro, Apple sortait déjà un produit inachevé

Le lancement du Vision Pro d'Apple génère beaucoup de moqueries et de critiques concernant les limites de l'appareil, un signe qu'Apple n'aurait pas compris son marché. Pourtant, il y a 17 ans, un autre produit générait le même genre de moquerie. Un produit révolutionnaire : l'iPhone.

Les premiers tests et retours concernant l’Apple Vision Pro — nous l’avons nous-mêmes pris en main — sont unanimes sur les limites de l’appareil. Certains n’y voient même aucun intérêt ou aucun usage. Dès les premières annonces autour du produit, une chose était indéniable, Apple lance un appareil limité avec un système d’exploitation dans une première version. De quoi condamner le Vision Pro à un échec ? Pas forcément.

En effet, en se penchant sur les premières générations de produits Apple, on se rend vite compte que c’est une grande habitude de la firme. Que ce soit l’iPad ou l’Apple Watch, par exemple, il a fallu attendre plusieurs générations pour que l’appareil trouve vraiment sa place sur le marché. Le meilleur exemple est sans aucun doute l’iPhone lui-même.

Un produit révolutionnaire et moqué à son lancement

L’histoire est très connue, et nous n’allons pas ici la reparcourir en détail. Ce n’est pas l’objet de cet édito. En 2007, Apple présente pour la première fois un smartphone, un appareil combinant à la fois iPod, téléphone mobile et appareil connecté à Internet. C’est l’aboutissement depuis plusieurs années de travail dans le secret, à l’instar du Vision Pro, ce qui explique sans doute un retard technologique de l’iPhone sur ses concurrents.

Et ces limitations qui causeront des réactions amusées de la part de ses concurrents comme Microsoft, RIM (Blackberry) ou Nokia, mais aussi de la part de la presse qui va mettre en lumière ces limites.

Pourtant, Apple va rapidement faire évoluer son produit. Aujourd’hui, Parmi ces quatre marques, Apple a largement triomphé dans l’univers de la téléphonie mobile. Signe que la philosophie du constructeur et sa vision étaient les bonnes, même si, on va le voir, le fabricant a aussi su ajuster cette vision au développement de son produit.

Pas de 3G, pas de MMS ni de GPS

Un coup d’œil à la fiche technique de l’iPhone de première génération nous permet à la fois de constater évidemment l’évolution du smartphone en 17 ans, mais aussi les lacunes de l’appareil, déjà à l’époque. On passera donc sur son SoC à un seul cœur cadencé à 412 MHz ou son écran TFT de 3,5 pouces avec une définition de 480 x 320 pixels.

Le téléphone n’avait pas d’appareil photo en façade, donc pas d’option pour des selfies ou des autoportraits, et l’appareil au dos était un simple capteur de 2 mégapixels. Et attention, l’iPhone de première génération ne pouvait pas filmer de vidéos.

Dans le même ordre d’idée, l’iPhone n’était pas compatible avec la 3G. La connexion à Internet se faisait donc en Wi-Fi ou en 2G Edge, un réseau limité à 384 kbit/s. Il ne proposait pas non plus de localisation GPS. Le smartphone pouvait seulement utiliser les différents points Wi-Fi pour donner une localisation approximative à l’utilisateur et ne pouvait donc pas offrir un itinéraire en temps réel en voiture.

Tous les manques de l’iPhone n’ont toutefois pas été comblés avec l’âge. L’absence de lecteur de carte de stockage ou de batterie amovible n’a jamais été remise en question par Apple sur son appareil. Les autres marques ont même fini par suivre l’exemple de la pomme sur ce terrain. Aujourd’hui rares sont les smartphones à proposer ces fonctions, auxquelles on peut ajouter le port jack 3,5 mm, dont la disparition a aussi été poussée par Apple depuis.

Apple a trouvé le succès en s’adaptant

Cette rétrospective du lancement de l’iPhone est intéressante en regard de la sortie du Vision Pro. Car les deux objets partagent aussi des points communs à leurs sorties et il sera intéressant de voir comment Apple va s’adapter.

Le prix

En effet, dans les deux cas, le produit est considéré comme très cher. L’iPhone a été lancé à 599 dollars aux États-Unis, l’équivalent de 899 dollars aujourd’hui avec l’inflation, en demandant un abonnement de 24 mois chez AT&T. C’était jugé particulièrement cher sur le marché de la téléphonie mobile à l’époque. La marque s’est donc rapidement adaptée en baissant le prix de 200 dollars, à 399 dollars. Elle a également abandonné le modèle avec seulement 4 Go de stockage. Moins d’un an après le lancement commercial, Apple sort une version 16 Go de l’iPhone pour 499 dollars.

On peut donc s’attendre à voir Apple très vite adapter le prix de son Vision Pro en fonction de son succès commercial. Et les prochaines générations du casque pourraient vite faire descendre la facture. La firme veut clairement rentabiliser au maximum les années de développement sur son public le plus adepte de ses nouveautés.

Les usages

Apple n’a pas seulement adapté le prix, mais aussi les usages de son iPhone. En particulier, avec l’arrivée d’un App Store à partir de l’iPhone 3G et d’iPhone OS 2 (que l’on pourrait appeler iOS 2.0 aujourd’hui). Ces derniers ont comblé de nombreux manques que l’on a mentionnés plus haut comme la navigation en temps réel avec localisation GPS ou l’arrivée de la 3G. Mais c’est surtout avec l’App Store qu’Apple a changé de philosophie.

Au lancement du premier iPhone, Apple défendait l’idée d’application web utilisant Safari pour proposer des fonctions aux utilisateurs. Seulement un an plus tard, la firme change complètement son fusil d’épaule et adopte pleinement les applications natives avec l’App Store. C’est ce magasin d’applications qui va véritablement faire de l’iPhone un succès aussi bien pour Apple que pour beaucoup d’autres entreprises qui y trouveront la vitrine idéale pour se lancer.

On l’a aussi constaté avec d’autres produits plus tard, comme la réorientation de l’Apple Watch vers un appareil de santé connecté avant tout. Apple n’a pas peur dans les années suivant le lancement d’une catégorie de produit à adapter sa vision à la réalité du marché et l’utilisation faite du produit.

On ne peut pas prédire l’avenir de Vision

C’est pour cela que les nouveautés à venir avec les prochaines générations de casques Apple Vision, mais aussi avec les mises à jour logicielles VisionOS seront déterminantes pour l’avenir de cette ligne de produits. C’est aussi pour cela qu’il est si difficile de conclure si l’Apple Vision Pro est un produit révolutionnaire ou non dès maintenant. Seul le temps nous le dira. Mais partir des limites du Vision Pro pour estimer qu’il n’a pas d’avenir serait une erreur.