Apple France relance la vente d’iPhone reconditionnés sur son store : on a vérifié si c’était intéressant

Envie d'un iPhone sans vous ruiner ? Bonne nouvelle ! Apple France a récemment réintroduit les iPhone reconditionnés sur son store en ligne. Comparons les offres avec celles des autres plateformes de reconditionnement.

Après une pause, Apple France renoue avec la commercialisation d’iPhone reconditionnés sur son store en ligne. Une initiative qui séduira certainement les amateurs de la marque à la pomme souhaitant acquérir un smartphone haut de gamme à un prix plus abordable. Mais justement, est-ce vraiment intéressant ? On a vérifié ça.

Des iPhone 13 en tête d’affiche

Pour l’instant, la gamme proposée se concentre principalement sur les iPhone 13, avec des modèles allant de l’iPhone 13 mini à l’iPhone 13 Pro Max. La réduction affichée varie entre 110 euros et jusqu’à 340 euros, ce qui place l’iPhone 13 mini 128 Go à 639 euros et l’iPhone 13 Pro Max 1 To à 1499 euros.

Cette initiative d’Apple intervient dans un contexte où le marché des smartphones reconditionnés est en pleine expansion. Selon les données de la société GfK, spécialisée dans le Market Intelligence, le smartphone reconditionné représente désormais plus de 20 % du marché des smartphones.

L’offre d’Apple : rassurante, mais pas la plus intéressante

Si l’on compare l’iPhone 13 (128 Go) vendu 639 euros par Apple à celui proposé par Back Market (en Parfait état) pour moins de 500 euros, ou encore à l’offre de Certideal, on constate que les prix pratiqués par la concurrence sont plus avantageux.

Apple explique que ses appareils reconditionnés sont « livrés avec une nouvelle batterie », un châssis neuf « et une garantie Apple Care d’un an ». Chez CertiDeal, la garantie dure 24 mois, mais la batterie n’est pas changée, elle est juste « en excellent état, testée et validée par nos experts ». Chez BackMarket, on peut demander une batterie neuve, et dans ce cas, l’iPhone 13 coûte entre 500 et 570 euros selon l’état, de Correct à Très bon état. Chez Recommerce, même constat, de 440 à 500 euros en fonction de l’état. Néanmoins, Recommerce ne propose pas de batterie neuve, du moins pour le moment.

Bref, si l’offre d’Apple est certainement la plus rassurante pour les consommateurs, elle n’est pas la plus intéressante en termes de prix. Si vous êtes à la recherche d’un iPhone reconditionné au meilleur rapport qualité-prix, vous aurez tout intérêt à vous tourner vers les plateformes spécialisées, où les tarifs sont généralement plus intéressants.



Pourquoi l’iPhone est le roi du reconditionné ?

Il n’est pas surprenant de constater que les iPhone dominent le catalogue des entreprises spécialisées dans la vente de smartphones reconditionnés, comme Back Market, Certideal ou Recommerce. Ce phénomène s’observe à l’échelle mondiale et s’explique par plusieurs facteurs.

D’abord, Apple assure une longue durée de vie à ses appareils en proposant des mises à jour iOS pendant au moins cinq ans. Ces mises à jour garantissent la compatibilité des applications, mais apportent aussi de nouvelles fonctionnalités, améliorent la sécurité et optimisent les performances des iPhone. Du coup, les consommateurs ont confiance quand ils achètent un iPhone reconditionné, sachant qu’il restera compatible technologiquement et bénéficiera des améliorations des futures mises à jour d’iOS.

Ensuite, les iPhone ont une valeur résiduelle élevée par rapport aux autres smartphones. La qualité de fabrication, la durabilité et la demande constante pour les produits Apple font que les iPhone gardent leur valeur sur le marché de l’occasion. Donc, les iPhone reconditionnés sont souvent vus comme des investissements malins.

Enfin, Apple propose des programmes de reprise et de recyclage pour les anciens iPhone, ce qui encourage les consommateurs à rendre leurs appareils quand ils en veulent un nouveau. Ces programmes permettent à Apple de récupérer et de reconditionner beaucoup d’iPhone, qui sont ensuite remis sur le marché à des prix intéressants.