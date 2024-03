Avec cette pub pour l’iPhone 15, Apple tend le bâton pour se faire battre

Dans un spot publicitaire diffusé notamment sur YouTube, Apple vante les mérites de son iPhone 15 et de l'espace de stockage généreux qu'il propose pour les photos de ses utilisateurs. Sauf que l'appareil se limite à une capacité au mieux banale, sinon insuffisante.

128 Go et pas un mégaoctet de plus. C’est la capacité de stockage offerte par la configuration de base des iPhone 15 (et des iPhone 15 Pro aussi d’ailleurs). Une capacité relativement modeste au regard des fichiers toujours plus volumineux qu’un iPhone est amené à stocker au cours de ses années d’utilisation… mais cela n’empêche pas Apple de vanter les mérites de l’espace de stockage proposé par ses smartphones dans un spot publicitaire — et tant pis si dans les faits leur capacité n’a pas évolué depuis des années.

Intitulé « Don’t Let Me Go », ce clip met en scène un utilisateur en train de faire du tri dans sa photothèque. L’homme en question s’apprête à supprimer certaines de ses photos pour faire de la place, mais ces dernières s’écrient « ne me laisse pas partir » avec la chanson correspondante. L’utilisateur décide alors de les garder, et même d’en prendre de nouvelles, parce qu’après tout, son iPhone 15 a suffisamment d’espace de stockage disponible. Le spot publicitaire se poursuit alors avec la mention « Plein de stockage pour plein de photos. Détendez-vous, c’est l’iPhone 15 ».

L’espace de stockage, perpétuel sujet de discorde sur l’iPhone

En l’occurrence, Apple prend un risque avec cette publicité, car la firme a tendance à augmenter la capacité de stockage de ses iPhone avec grande parcimonie. Il n’y a pas si longtemps, les iPhone 12 étaient par exemple toujours limités à 64 Go de stockage… en 2020. L’année suivante, la firme passait à 128 Go de stockage avec son iPhone 13, mais depuis rien n’a changé.

En 2024, à l’heure des vidéos en 4k à 60 FPS, des photos en haute résolution (48 Mpx sur les iPhone 15), et alors que les applications sont de plus en plus lourdes et nombreuses, 128 Go de stockage peuvent être facilement (et rapidement) occupés. Y compris chez un utilisateur moyen. Pour se vanter de proposer beaucoup de place sur ses iPhone, Apple ferait peut-être mieux d’attendre un éventuel passage à 256 Go de stockage par défaut sur l’iPhone 16.

D’ici là , et comme le souligne Apple Insider, une bonne solution serait de proposer plus de stockage gratuit sur iCloud. Pour rappel, les utilisateurs ne souhaitant pas payer d’abonnement en la matière sont toujours limités à 5 Go.

Bien sûr, des solutions au manque d’espace sur iPhone existent, mais elles impliquent dans tous les cas un surcoût important pour l’utilisateur. Tablez par exemple sur 130 euros en plus pour passer de 128 Go de stockage à 256 Go sur l’iPhone 15.