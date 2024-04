Les premiers Mac M4 arriveraient dans quelques mois avec un atout

Apple continue d'enchainer les générations de MacBook à un rythme accéléré. Quelques semaines après le lancement du MacBook Air M3, voici déjà la génération M4 qui pointe à l'horizon.

Quatre générations en quatre ans ? Depuis le passage aux puces Apple Silicon sur les Mac en 2020, la marque californienne enchaine les générations de Mac et MacBook à un rythme accéléré. Disons-le, les nouveautés d’une génération à l’autre sont parfois assez légères.

Alors que l’on digère encore l’arrivée de la génération M3 dévoilée début mars 2024, le journaliste spécialisé Mark Gurman commence à évoquer l’arrivée de la génération M4 dès cette année dans les colonnes de Bloomberg.

L’ère de « l’IA PC » aussi chez Apple

D’après le journaliste, Apple prépare un renouvellement complet de sa gamme d’ordinateurs pour essayer de booster les ventes. Pour cela, la marque prépare une génération Apple M4 dont l’accent serait mis sur l’IA, pour rester dans la grande tendance de 2024.

Microsoft prépare dès le mois de mai la présentation d’une nouvelle génération de PC misant sur l’IA générative pour se différencier, ouvrant « l’ère des PC IA ». Apple devrait aussi y prendre part avec ses Mac. La marque va sans doute investir sur une augmentation des performances du NPU, le processeur dédié à l’IA qui aide le CPU et le GPU.

On s’attend à ce qu’Apple fasse des annonces autour de l’IA, en particulier pour l’iPhone, lors de la WWDC en juin. On peut imaginer une amélioration de Siri, l’assistant vocal d’Apple. Pour ses débuts, Apple ferait appel à Google Gemini pour alimenter ses fonctions IA.

Trois puces

D’après Mark Gurman, la génération M4 serait composée de trois puces que l’on suppose être les Apple M4, M4 Pro et M4 Max, au moins dans un premier temps. Le déploiement se ferait d’abord dès la fin de cette année avant de continuer en 2025. Apple aurait prévu de nouveaux iMac, MacBook Pro 14 et 16 pouces ainsi qu’une nouvelle génération de Mac mini. Ce dernier n’a pas eu le droit à la génération Apple M3 et semble destiné à sauter directement une génération pour arriver à la puce M4. Si Apple maintient son prix, le Mac mini restera l’un des meilleurs PC sur le marché.

Cette nouvelle génération serait aussi l’occasion pour Apple de mettre à jour les configurations possibles. Ainsi le nouveau Mac Pro serait, par exemple, capable de recevoir jusqu’à 512 Go de RAM. On espère surtout que ce sera l’occasion pour Apple de proposer mieux que 256 Go de stockage et 8 Go de RAM sur ses PC les plus accessibles.