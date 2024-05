Les nouveaux iPad Air et iPad Pro héritent d’une fonctionnalité bien pratique de l’iPhone 15

Les possesseurs des nouveaux iPad peuvent enfin vérifier l'état de santé de leur batterie et même limiter la recharge à 80% comme sur les iPhone 15.

Apple harmonise un peu plus l’expérience logicielle entre iPad et iPhone avec le lancement des nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4. Les tablettes bénéficient à leur lancement d’une fonctionnalité jusqu’à maintenant réservée aux iPhone : la vérification de l’état de santé de la batterie, avec un petit plus hérité directement de l’iPhone 15.

Le menu santé de la batterie enfin sur iPad

Les utilisateurs peuvent depuis plusieurs années vérifier l’état de santé de leur batterie, à savoir la capacité restante en pourcentage permettant d’évaluer son usure au fil des cycles de recharge.

Cette fonctionnalité arrive enfin sur les iPad (via 9to5mac), mais uniquement sur les nouveaux modèles tout juste annoncés. Les anciennes tablettes de la gamme n’y ont pour le moment pas le droit, tout comme c’est le cas pour les iPhone.

De plus, il sera possible, à l’instar de l’iPhone 15, d’activer une option pour limiter la recharge à 80% afin de préserver l’état de santé de la batterie. Il est en effet préconisé de garder ses appareils entre 30 et 80% d’état de charge pour préserver la capacité de sa batterie en lithium‑polymère.