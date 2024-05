Voici pourquoi l’iPhone SE 4 pourrait vraiment faire mal à Android

Malgré sa probable montée en gamme, l'iPhone SE 4 ne subirait pas de hausse de prix trop brutale. Une nouvelle rumeur laisse en effet entendre que l'appareil arriverait sur le marché américain à moins de 500 dollars.

Quel sera le positionnement tarifaire de l’iPhone SE 4 ? Si la question restera entière tant qu’Apple n’aura pas officialisé ce nouveau modèle, de nouvelles rumeurs nous donnent un ordre de grandeur intéressant. Face à un iPhone SE 3 disponible dès 429 dollars (hors taxes) outre-Atlantique, et à partir de 529 euros sous nos latitudes, le prix de l’iPhone SE 4 resterait contenu. On apprend en effet d’un leaker cité par WCCFTech qu’Apple s’en tiendrait à un tarif compris entre 429 et 500 dollars pour cette nouvelle version de l’appareil.

Impossible à vérifier à ce stade, cette information mérite d’être prise avec tout le recul nécessaire, mais elle va en tout cas dans le sens des prédictions de The Information. Très sérieux et souvent bien renseigné, le média américain avançait en effet il y a quelques semaines que l’iPhone SE 4 resterait bien l’iPhone le plus accessible de la gamme.

Précédemment, un tarif avoisinant les 600 euros avait toutefois été pressenti, y compris dans nos colonnes, et l’on rappellera que l’iPhone 13 (toujours au catalogue d’Apple) est pour sa part proposé à partir de 749 euros. Voir l’iPhone SE 4 se placer à environ 100 euros de plus que son prédécesseur reste donc tout à fait possible.

Rester sur le segment des 500 euros, avec un iPhone mieux pourvu ?

Cela étant dit, Apple aurait effectivement tout intérêt à maintenir son iPhone SE 4 a un prix agressif pour rivaliser décemment avec les nombreux smartphones Android convaincants proposés aux environs de 500 euros.

Pour rappel, l’iPhone SE 4 monterait sérieusement en gamme par rapport au modèle actuel. On y trouverait en premier lieu un design largement actualisé, avec un écran bord à bord et un port USB-C (la connectique Lightning serait ainsi définitivement abandonnée sur l’iPhone). En façade, l’appareil troquerait par ailleurs son capteur TouchID pour une caméra frontale compatible avec FaceID. Cette dernière serait intégrée soit dans une petite encoche soit carrément dans une pilule, à l’image de ce que l’on trouve sur l’ensemble des iPhone 15.

Certaines sources laissent par ailleurs entendre qu’Apple opterait pour une dalle OLED en lieu et place de la technologie LCD employée jusqu’à présent sur les iPhone SE. Il y a enfin des chances pour que la marque intègre à son SE 4 un SoC puissant, capable de fournir des fonctionnalités basées sur l’IA. Un point sur lequel l’iPhone SE 4 pourrait d’ailleurs prendre l’ascendant sur la concurrence.

