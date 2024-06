Vous pouvez désormais transformer votre iPhone en appareil photo Leica grâce à cette application officielle

Leica a publié une nouvelle application pour iPhone permettant de simuler un rendu d'appareil photo Leica directement depuis le smartphone.

On connaissait déjà les partenariats de Leica avec différents constructeurs de smartphones, comme Huawei ou Xiaomi. Désormais, le constructeur allemand d’appareils photo s’ouvre davantage en proposant une application officielle pour iPhone afin de reproduire le look des clichés de la marque avec n’importe quel smartphone de la marque californienne.

À l’instar de ce qu’on peut retrouver sur certaines applications de vidéo sur iPhone, comme Blackmagic Camera ou FiLMiC Pro, l’application Leica Lux va permettre aux utilisateurs d’aller plus loin que ce que peut déjà proposer l’application Appareil photo native d’Apple. Concrètement, les utilisateurs pourront ainsi modifier facilement leurs réglages afin de prendre la main sur l’appareil. Ainsi, l’application va permettre aux utilisateurs de rester en mode automatique ou de passer en mode manuel avec possibilité de régler finement la sensibilité ISO, la balance des blancs, la mise au point ou la vitesse d’obturation.

Pour aller plus loin

Triangle d’exposition : comment gérer l’ouverture, la vitesse et la sensibilité de vos photos

Si l’ouverture focale des objectifs d’iPhone reste fixe, l’application Leica Lux permet néanmoins aux utilisateurs de simuler, de manière logicielle, une ouverture variable. Cela passera en fait par des simulations d’objectifs emblématiques de Leica comme le Summilux-M 28 f/1.4 ASPH ou le Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. La firme allemande promet par ailleurs des mises à jour ultérieures pour intégrer davantage d’objectifs virtuels à son application, au fur et à mesure de leur disponibilité.

Un look Leica directement depuis son iPhone

L’application propose également aux utilisateurs de capturer leurs clichés non seulement en JPG traditionnels, mais également au format RAW voire en ProRAW, le format propriétaire d’Apple qui permet de conserver les données algorithmiques du cliché en plus des informations du capteur. Cela dit, l’application devrait permettre de s’utiliser seule, puisque l’un de ses principaux intérêts est la promesse d’un « rendu Leica » natif, directement depuis son iPhone.

À l’instar de ce qu’on retrouve sur les smartphones Xiaomi, il est possible de choisir parmi plusieurs filtres estampillés Leica : Leica Classic, Leica Contemporary ou Leica Black-and-White. « En utilisant le look standard Leica, le traitement d’image propriétaire dans Leica Lux affiche des couleurs et un contraste différent et plus naturel que l’application native d’Apple », indique ainsi le constructeur.

Pour l’heure, l’application Leica Lux n’est proposée que sur iPhone et aucune annonce n’a été faite concernant les smartphones Android. Il faut dire que le faible nombre de modèles différents d’iPhone permet au développeur de s’assurer du rendu, quel que soit le capteur ou l’objectif utilisé.

Leica Lux est proposé gratuitement au téléchargement sur l’App Store avec accès au mode automatique et au mode Ouverture. Néanmoins, un abonnement « Pro » à 7,99 euros par mois sera nécessaire pour profiter des réglages manuels et de l’ensemble de la gamme d’objectifs virtuels Leica.

Leica LUX | Pro Photo Capture Télécharger gratuitement