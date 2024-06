iOS 18 : une bonne nouvelle pour vos accessoires Bluetooth

Le nouveau système d'exploitation d'Apple va apporter plus d'ouverture aux applications tierces leur faisant profiter du système de configuration que l'on retrouve sur les Airpods.

Lancés le 13 décembre 2016, les Airpods en plus de proposer un système d’écoute sans fils dans l’écosystème Apple, ouvraient la porte à un nouveau moyen simple et intuitif de connecter ses accessoires. Fini les multiples clics pour accéder aux paramètres Bluetooth et procéder à un appairage. Ici, le système identifie directement l’accessoire quand il se trouve à proximité et invite l’utilisateur à l’appairer. Cette fonctionnalité et cette rapidité de couplage s’étendent avec iOS 18 et ce sera disponible pour la première fois aux fabricants d’accessoires tiers.

Une connexion plus intuitive

Appelée « Accessory Setup Kit », cette nouvelle fonction permettra aux accessoires tiers de s’offrir la même configuration que les accessoires Apple comme les AirPods ou les AirTags. Dès lors que votre appareil tournant sous iOS 18 détectera un accessoire compatible, il affichera à l’utilisateur une pop-up pour confirmer l’appairage de celui-ci.

Le système se veut intuitif, d’un simple toucher, il sera capable de reconnaitre la connectivité Bluetooth ou Wi-Fi requise par l’accessoire. Ce qui indique que les utilisateurs n’auront plus à donner manuellement des autorisations individuellement sur ces fonctions. Si l’on avait affaire à un système d’appairage plus complexe, comme la confirmation d’un code PIN par exemple : iOS 18 pourrait demander ces informations à l’utilisateur sans ouvrir une nouvelle application. Une fois l’objet appairé, plus d’informations seraient disponibles dans le nouveau menu accessoire présent dans les paramètres de confidentialité.

Une expérience uniformisée

La venue d’une fonction comme celle-ci est une aubaine économique pour les fabricants d’accessoires tiers. En profitant d’un système d’intégration du même niveau que ceux dédiés aux accessoires officiels, ces constructeurs intègrent un nouveau marché tout en permettant aux utilisateurs de préserver leur « expérience Apple ». Bien entendu, cette fonctionnalité nécessitera diverses mises à jour des applications accessoires, mais également des accessoires eux-mêmes. Reste à s’armer de patience.

Pour le moment, iOS 18 est disponible dans une version bêta à destination des développeurs. Une version bêta publique devrait voir le jour au mois de juillet.