iOS 18 : un pas de plus pour faciliter les échanges entre iPhone et Android

Annoncé avec iOS 18, la prise en charge des messages au format RCS par l'application Messages des iPhone commence à se concrétiser aux États-Unis. Outre-Atlantique, certains opérateurs ont en effet commencer à activer cette nouveauté sur les appareils disposant d'iOS 18 Beta 2.

Aux États-Unis, les choses commencent à bouger en faveur du RCS sur l’iPhone. Pris en charge par iOS 18, ce format employé depuis des années par les smartphones Android permet d’enrichir drastiquement l’expérience de messagerie par rapport au standard SMS, en proposant par exemple des accusés de lecture ou encore le partage de fichiers volumineux.

Négligé jusqu’à présent par Apple, quitte à sciemment appauvrir les échanges entre les iPhone et les appareils Android dans l’application Messages, le format RCS est donc à présent supporté par Apple… et outre-Atlantique, certains utilisateurs d’iPhone peuvent désormais en profiter très concrètement. On apprend que certains opérateurs américains ont en effet commencé à activer, de leur côté, l’envoi et la réception de RCS sur les appareils ayant installé iOS 18 Beta 2. Une condition sine qua non à l’usage du RCS sur iPhone.

RCS sur iPhone, on entre (enfin) dans la dernière ligne droite !

Difficile de ne pas esquisser un sourire face à l’engouement suscité par la prise en charge des RCS sur iMessages, mais il faut admettre que cette nouveauté (très relative pour les utilisateurs Android) était attendue depuis des années. La voir se matérialiser aux États-Unis n’a donc rien d’anodin. Elle préfigure par ailleurs ce qui devrait logiquement se produire sur les iPhone français d’ici à quelques mois… du moins si Apple ne décide pas entre temps de bloquer, aussi, cette fonctionnalité en Europe.

Quoi qu’il en soit, seuls trois opérateurs américains ont pour l’instant activé cette fonctionnalité auprès de leurs abonnés (AT&T, T-Mobile et Verizon), et l’activation manuelle des RCS depuis les réglages d’iOS 18 Beta 2 reste obligatoire pour pouvoir en profiter (sous Réglages > Messages > Messages RCS).

Comme prévu, les bulles bleues / bulles vertes restent enfin d’actualité sur iOS en fonction de l’appareil (iPhone ou Android) avec lequel vous échangez des messages. Apple s’en tient donc à son traditionnel code couleur, même si cela engendre parfois de stupides problèmes de harcèlement.