Apple aurait la solution pour rendre les smartphones pliables plus résistants

Si l'iPhone pliable n'est pas encore une réalité, les indices suggérant son éventuelle existence dans les mois ou les années à venir continuent de se multiplier. Un récent brevet d'Apple laisse même entrevoir l'intention de l'entreprise de produire un appareil plus durable.

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les smartphones pliables sont une réalité et ils semblent bien partis pour durer. Du moins, assez longtemps pour qu’Apple se lance un jour dans l’aventure et commercialise une variante de l’iPhone qui se replierait sur elle-même. Mais voilà, à Cupertino, on préfère laisser les autres expérimenter avec de nouveaux concepts, et son premier appareil de ce type, s’il existe un jour, sortira plusieurs années après l’annonce du Samsung Galaxy Fold, premier du nom.

Cependant, la marque à la pomme semble bel et bien travailler sur le sujet, comme en témoignent les différentes rumeurs et annonces faisant état de l’existence d’un « iPhone Fold », au moins sur les planches à dessin. Et, un nouvel indice va dans ce sens, puisqu’Apple vient de se voir accorder un brevet concernant des écrans pliables. Repéré par AppleInsider, il aborde la question de la durabilité de ces derniers en modifiant la géométrie.

Un écran à l’épaisseur variable

L’idée d’Apple serait de proposer un écran plus ou moins fin en fonction de son emplacement sur l’appareil : « Un creux peut être formé dans la couche de verre qui s’étend le long de l’axe de flexion », peut-on lire dans le brevet. On pourrait donc avoir affaire à deux dalles en verre normales placées de part et d’autre de la charnière, et liées par une partie moins épaisse au niveau de cette dernière afin de faciliter le pliage.

L’objectif serait d’offrir une expérience tactile plus agréable et une plus grande durabilité par rapport à ce que proposent les appareils pliables actuels. Le document ne s’arrête toutefois pas là et suggère d’épaissir l’écran sur sa tranche, et notamment dans les coins, afin de mieux résister aux chocs que peut subir un smartphone ou une tablette.

Si l’apparition de ce brevet ne confirme pas l’arrivée imminente d’un iPhone pliable, il prouve que les ingénieurs d’Apple se penchent sérieusement sur la question, et qu’ils cherchent des solutions à des problèmes qu’ils ont eu le temps d’identifier. Comme le souligne William Gallagher d’AppleInsider, il s’agit là d’une des milliers de demandes de brevets déposées chaque année par le géant américain, et qui ne sera pas forcément employée dans un produit futur.