Apple : l’iPhone SE4 pourrait être annoncé plus tôt que vous ne le pensez

De nouvelles informations laissent entendre qu'Apple commencerait à mettre très sérieusement son iPhone SE de quatrième génération sur les rails d'un lancement. En l'occurrence, l'appareil pourrait même être annoncé dès la rentrée... en même temps que les iPhone 16.

Annonce en septembre, production dès octobre, et lancement en janvier ? Le média américain The Information nous donne de nouvelles informations pouvant aller en ce sens pour l’iPhone SE 4. Ses sources laissent en effet entendre qu’Apple commencerait à planifier avec ses principaux sous-traitants l’entrée en production de son iPhone SE de quatrième génération.

En l’occurrence, ce dernier pourrait ainsi commencer à être fabriqué à partir d’octobre, et ce en vue d’un lancement en tout début d’année prochaine, potentiellement avant le Nouvel An lunaire… et donc avant le 29 janvier 2025. Si ce calendrier se précise, ce qui n’est pas encore garanti, MacRumors estime qu’Apple pourrait dans ce cas profiter de l’annonce de ses iPhone 16, en septembre, pour dévoiler également son nouvel iPhone SE 4. Un modèle évoqué depuis maintenant deux ans par de nombreuses rumeurs.

Tir groupé en septembre et lancement en janvier ? Prudence.

Reste que si un début de production cet automne se précise (The Information étant en général très bien informé), la piste d’une commercialisation en janvier 2025 est à prendre avec des pincettes, et celle d’une annonce en septembre aussi. Et pour cause, les trois précédentes générations d’iPhone SE ont été commercialisées en mars… et il est rare qu’Apple déroge à ses petites habitudes quand il s’agit de lancer un nouveau produit.

En l’état, et en l’absence d’informations complémentaires, une mise en production courant octobre pour une sortie en mars 2025 nous semble donc l’hypothèse la plus prudente.

Pour rappel, l’iPhone SE 4 devrait arborer un écran OLED de 6,1 pouces, mais aussi embarquer un bouton Action, un port USB-C et offrir un dispositif de reconnaissance faciale via Face ID. Selon les dernières rumeurs en date, ce nouveau modèle reprendrait en partie le design de l’ancien iPhone 14, mais avec un seul capteur photo arrière. Il pourrait enfin partager la même finition que les iPhone 16 pour son dos en verre.