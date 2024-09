Apple lancerait macOS Sequoia très tôt… quitte à battre un record

Un document interne d’Apple consulté par le site spécialisé MacRumors suggère que la firme déploierait macOS Sequoia dès la mi-septembre. Il s’agirait alors du lancement le plus rapide observé ces dernières années, pour une nouvelle version de macOS.

macOS Sonoma arriverait d’ici une semaine // Source : Apple

Pas de temps à perdre pour Apple ? Si l’on s’en tient aux informations dénichées par MacRumors, la firme engagerait le déploiement de la version finale de macOS 15.0 Sequoia (disponible en bêta publique depuis juin) dès la mi-septembre… et donc dans les prochains jours. Il s’agirait alors du lancement le plus tôt observé, ces dernières années, pour une nouvelle version de macOS.

Et pour cause, tous les lancements de macOS enregistrés depuis 2013 se sont concrétisés plus tard, entre le 20 septembre (pour macOS 10.12 Sierra en 2016) et le 12 novembre (pour macOS 11.0 Big Sur, an 2020). Avec un lancement mi-septembre, macOS Sequoia ferait donc mieux… sans toutefois battre le record de rapidité détenu (pour l’instant) par macOS X 10.8 Mountain Lion, qui avait été déployé à compter du 25 juillet 2012.

Pour aller plus loin

iPhone 16, Apple Watch X, AirPods 4 : comment suivre en direct la keynote Apple « lumière sur le futur »

macOS Sequoia : Apple devrait maintenant dégainer vite, très vite

Voici pour information, les dates de lancement respectives des dernières versions de macOS :

OS X 10.9 (Mavericks) – 22 octobre 2013

OS X 10.10 (Yosemite) – 16 octobre 2014

OS X 10.11 (El Capitan) – 30 septembre 2015

macOS 10.12 (Sierra) – 20 septembre 2016

macOS 10.13 (High Sierra) – 25 septembre 2017

macOS 10.14 (Mojave) – 24 septembre 2018

macOS 10.15 (Catalina) – 7 octobre 2019

macOS 11.0 (Big Sur) – 12 novembre 2020

macOS 12.0 (Monterey) – 25 octobre 2021

macOS 13.0 (Ventura) – 24 octobre 2022

macOS 14.0 (Sonoma) – 26 septembre 2023

Comme le souligne MacRumors macOS Sequoia pourrait également, hasard du calendrier d’Apple, être le premier (du moins dans l’histoire récente de la firme) à s’installer sur Mac avant qu’une nouvelle version d’iOS ne pose ses valises sur l’iPhone.

Si un déploiement de macOS Sequioa devait bien se concrétiser mi-septembre, il pourrait en effet intervenir quelques jours avant l’arrivée d’iOS 18 en version finale, attendue en amont du lancement commercial des nouveaux iPhone 16 attendu le 20 septembre prochain — avec la keynote ce 9 septembre.

Pour rappel, Apple lance traditionnellement ses nouvelles versions d’iOS une ou deux semaines avant celles de macOS. Il y a toutefois déjà eu des exceptions, comme lorsque macOS Big Sur arrivait presque deux mois après iOS 14, en 2020. Les déploiements de macOS Sequioa / iOS 18 cette année pourraient en constituer une nouvelle.