iPhone 16, Apple Watch X, AirPods 4 : comment suivre en direct la keynote Apple « lumière sur le futur »

La keynote Apple a lieu ce 9 septembre 2024 pour présenter, entre autres, les iPhone 16 et la Watch X. Voici comment regarder la conférence en direct.

Tim Cook, patron d’Apple, au siège de son entreprise, l’Apple Park // Source : Apple

C’est le grand jour ! Ce lundi 9 septembre 2024, Apple organise sa keynote de rentrée pour présenter de nouveaux produits. On s’attend notamment à découvrir officiellement les iPhone 16 et la montre connectée Apple Watch X qui célèbrerait les dix ans de la gamme. La présentation d’un casque AirPods Max 2 fait également jaser, en plus des AirPods 4.

Voici comment vous pouvez regarder en direct la keynote Apple pour les iPhone 16.

La conférence d’Apple commence à 19h (heure de Paris). Pour suivre la keynote en direct, il vous suffira de lancer la vidéo ci-dessous. On s’attend à un événement d’environ 1h30.

En outre, pendant la conférence, vous pourrez mettre à jour l’article que vous lisez actuellement pour suivre nos commentaires en direct.

Dans la foulée de la keynote, vous pourrez notamment nous retrouver en direct sur notre chaîne Twitch, FrandroidLive pour le débrief des annonces. Nous serons par ailleurs accompagnés, sur le plateau, de PP Garcia de la chaîne PP World !

Ce qu’on attend de la keynote Apple

On l’a dit, les grandes stars de la keynote Apple seront les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Puissance, photo, iOS 18 et Apple Intelligence. La marque à la pomme va sans doute multiplier les promesses autour de ses smartphones. On se demande particulièrement comment elle présentera la nouvelle touche capacitive attendue sur la tranche des appareils. Il s’agirait d’un bouton Capture consacré à l’enregistrement vidéo.

Côté Apple Watch X, c’est la perspective d’un nouveau design plus fin qui suscite plusieurs bruits de couloir. Enfin, pour ce qui est des écouteurs sans fil, on aurait droit à deux paires d’AirPods 4, avec une variante plus abordable dépourvue de réduction du bruit.