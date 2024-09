Bordures des iPhone 16 Pro : Apple en aurait fait des caisses (pour pas grand-chose)

Les premiers testeurs de l’iPhone 16 Pro laissent entendre qu’Apple aurait un peu exagéré, dans ses annonces et campagnes marketing, la réduction des bordures de l’écran. Face aux iPhone 15 Pro la différence serait, dans les faits, imperceptible.

Les bordures de l’iPhone 15 Pro étaient déjà très ténues // Source : Frandroid

Pas nécessairement inexistante, mais en tout cas imperceptible à l’œil nu, la réduction des bordures d’écran sur l’iPhone 16 Pro est loin d’impressionner les premiers testeurs de l’appareil. Parmi eux, l’indémodable Mark Gurman.

Le journaliste de Bloomberg, spécialiste d’Apple, a partagé ses premières impressions dans PowerOn, sa newsletter désormais bien connue. L’intéressé va dans le sens de nombreux autres testeurs en confirmant que les iPhone 16 Pro ressemblent à s’y méprendre aux iPhone 15 Pro… ajoutant que leurs bordures plus fines, le sont en réalité à peine. Une différence anecdotique pour Gurman, qui indique que l’ajout d’une simple coque suffira de toute façon à les recouvrir et à les faire disparaître.

Pas de changement perceptible… depuis l’iPhone 12

L’intéressé laisse néanmoins entendre que, sur ce point, le marketing d’Apple s’est peut-être un peu emballé. Selon Mark Gurman, aucun changement réellement visible n’a été apporté aux bordures de l’iPhone depuis l’introduction des iPhone 12 en 2020. Seuls les utilisateurs venant d’un modèle commercialisé avant cette date pourraient donc apprécier l’affinage des bordures réalisé de manière (très) incrémentielle par Apple au fil des ans.

En dépit de cette critique, Mark Gurman ne dédaigne pas les nouveaux iPhone 16 Pro pour autant. Le journaliste de Bloomberg se dit notamment séduit par le nouveau bouton « Camera Control », mais aussi par l’amélioration de l’autonomie face aux iPhone 15 Pro de l’an dernier. Pour lui, l’arrivée de la puce A18 Pro, promise 15 % plus rapide que l’A17 Pro, est également bienvenue. Elle rendrait toutes les interactions du quotidien plus rapides, mais aussi le multitâche nettement plus réactif.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence // Source : Apple

Gurman s’en prend par contre au marketing d’Apple en matière d’IA, estimant que les fonctionnalités promises avec Apple Intelligence ne sont pas nécessairement aussi performantes que celles proposées par la concurrence.

Et toujours selon l’auteur de PowerOn, la firme aurait en outre sur-vendu ses iPhone 16 comme « les premiers iPhone conçus pour l’IA »… car l’une des principales conditions requises pour Apple Intelligence n’est autre que la présence de 8 Go de RAM. Or, cette spécification n’est pas une nouveauté des iPhone 16 : elle avait été introduite l’an dernier sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. De quoi mettre en perspective la communication d’Apple en la matière.