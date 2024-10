L’erreur des iPhone 16, Apple n’en veut plus

Depuis 2007, Apple sort une nouvelle génération d’iPhone par an. Une habitude qui coulait sans heurt jusqu’à cette année où l’on se retrouve avec des iPhone 16 incomplets car privés d’Apple Intelligence.

iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le secteur de la tech semble aller trop vite. À la manière des jeux vidéo, on se retrouve souvent avec de gros patch day one ou des fonctions annoncées pour plus tard. L’objectif est de sortir son produit en temps et en heure quitte à ce qu’il soit amputé de quelques-uns de ses aspects.

Des iPhone 16 qui se vendent mal

Apple n’échappe pas à cette tourmente et a lancé en 2024 une gamme d’iPhone 16 incomplète car privée d’Apple Intelligence, cette partie logicielle étant la pierre angulaire de cette nouvelle génération.

Rare sont les critiques qui ont épargné Cuppertino sur ce point. Nous-mêmes avons pointé du doigt une génération assez oubliable à cause de l’attente nécessaire pour en profiter pleinement. Rappelons qu’Apple Intelligence n’arrivera au mieux en France qu’en 2025 et plutôt sur à la fin du premier semestre qu’à son début.

Avant d’être une entreprise philantrope, Apple est une entreprise qui veut battre monnaie. Pour plaire à ses investisseurs, il lui faut proposer des produits qui se vendent. Et ce n’est pas du tout le cas pour les iPhone 16. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, les premiers chiffres ne sont pas élogieux du tout. Tous modèles confondus, Apple n’aurait écoulé que 37 millions d’iPhone 16 depuis leur sortie, soit une baisse de 13 % par rapport aux iPhone 15.

Pour aller plus loin

Test iPhone 16 Pro Max : il est urgent d’attendre

Un manque d’innovation matérielle

Pour Mark Gurman, célèbre journaliste de Bloomberg, « cela est en partie dû au fait que l’innovation matérielle d’Apple a ralenti , il est donc logique de conserver deux ans de fonctionnalités pour faire plus de bruit ». Et nous ne pouvons que souscrire à ce constat.

Gurman indique dans sa newsletter que suite à cette expérience, Apple pourrait revoir sa périodicité de sortie d’iPhone avec une stratégie plus échelonnée.

C’est déjà le cas pour l’Apple Watch Ultra ou encore l’iPhone SE et ça ne gêne absolument pas le grand public, ces produits ayant fait leurs preuves question durabilité.

En se départissant de la pression de la date de sortie, Apple pourrait lancer ses appareils quand il le souhaite et donc prendre le temps de proposer un résultat abouti.

L’Apple Watch Ultra 2, proposée à 899 euros // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mais toujours vers un iPhone par an

Et quand on dézoome sur la situation d’Apple, on se rend compte que beaucoup d’autres produits ne suivent plus de tempo précis. Plus précisément, seuls les iPhone majeurs sont bloqués sur la keynote de rentrée d’Apple. Tous les autres produits d’Apple sont plus mobiles dans son agenda.

Mais Gurman de faucher les espoirs en indiquant qu’on aura probablement toujours un iPhone par an, ne serait-ce pour des « raisons de concurrence, de finances et de marketing ».

Mais on peut toujours espérer qu’Apple ne s’interdise plus un décalage de quelques semaines ou mois pour reprendre des produits complets et bien faits sans plus tomber dans le travers de l’innovation galopante inateignable dans les temps. L’exprérience totale dès la sortie de boîte. C’est tout.