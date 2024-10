L’Apple Watch Series 10 reste désespérément peu réparable

L’Apple Watch Series 10 annoncée en septembre 2024 inaugure la 10e année d’existence des montres connectées made in Apple. Mais si le produit est technologiquement impressionnant, la réparabilité n’est toujours pas son fort.

Plus fine, plus large et plus puissante… mais pas plus réparable. L’Apple Watch Series 10 a beau embarquer un paquet de technologies plus ou moins impressionnantes, sa construction ne laisse pas beaucoup de place à la réparation.

Une vidéo récemment publiée par iFixit montre effectivement à quoi ressemblent les entrailles de l’appareil. À moins d’avoir les bons outils, l’expérience nécessaire au démontage d’un tel produit et une main qui ne faiblit jamais, il est vivement déconseillé de s’attaquer à un remplacement de pièces sur la toute nouvelle montre connectée d’Apple.

3/10 chez iFixit

Accéder à la batterie et à la carte mère nécessite de décoller l’écran du châssis (comme souvent), mais ces deux pièces sont quasiment fusionnées ensemble avec un espace de 0,1 mm les séparant. Autant dire qu’il vous faudra un étau, un décapeur thermique et beaucoup d’assurance pour ne serait-ce que soulever l’afficheur.

Une fois cette étape passée, l’épreuve n’est pas finie puisqu’il faudra enlever délicatement et ranger soigneusement plusieurs minuscules supports métalliques qui tiennent les différents connecteurs en place. La carte mère est quant à elle enterrée sous d’importantes quantités de vis et de clips, tout comme le moteur de vibration. Quant aux capteurs de santé, il ne faudra même pas songer à les changer, ces derniers étant quasiment inaccessibles.

Au bout du compte, l’Apple Watch Series 10 hérite d’un joli 3/10 sur l’échelle de réparabilité d’iFixit. Le même score que la Series 9 dont elle s’inspire de toute façon beaucoup. Une note en partie due au fait qu’Apple ne publie pas de guide de démontage officiel et ne facilite pas exactement l’achat de pièces détachées.

Apple pourrait s’inspirer de Samsung

Rappelons tout de même que la batterie de nos montres connectées, comme celle de nos smartphones, est un composant avec une date de péremption. Rendre son replacement aussi compliqué et coûteux risque de décourager celles et ceux qui voudraient donner une seconde vie à leurs appareils. Il en va de même pour l’écran qui est un composant soumis au tracas du quotidien et qui peut s’abîmer rapidement.

Apple offre certes des garanties et des services de réparation au sein de ses Apple Store, mais on aurait tout de même aimé voir Apple s’inspirer de Samsung sur ce coup qui commercialise une Galaxy Watch 7 Ultra plus accessible aux bricoleurs et bricoleuses du dimanche.

