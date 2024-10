iPhone SE 4, le modèle qui va tout changer

Une coque fuite et les rumeurs autour de l’iPhone SE4 reviennent de plus belle.

Coque du présumé iPhone SE 4 // Source : Sonny Dickson

Le leaker Sonny Dickson a publié sur X la photo d’une coque qui pourrait être celle de l’iPhone SE 4. De prime abord, c’est l’espace du bloc photo qui saute aux yeux. Horizontal et plutôt large, il semble tout indiqué pour accueillir deux objectifs.

Néanmoins, Apple a modifié la disposition des capteurs des iPhone 16 pour les placer à la verticale afin de prendre des contenus spaciaux, visionnables notamment avec l’Apple Vision Pro. Ce serait étonnant que cela ne soit pas le cas sur le prochain iPhone.

Ou plus logiquement ne serait-il pourvu que d’un seul objectif, comme l’actuel iPhone SE 3. Il s’agirait même d’un capteur de 48 mégapixels avec un zoom x2 via cropping. À l’avant, on trouverait un capteur selfie de 12 Mpx, mais aussi, et surtout tout le nécessaire pour activer FaceID. Une première sur un iPhone SE.

L’iPhone 14 en moins cher et en USB-C !

Si l’iPhone SE 3 se basait sur l’iPhone 8, son successeur reprendrait les lignes de l’iPhone 14, bien plus contemporaines, et surtout un écran plus grand, de 6,1 pouces, dépourvus des énormes bandes noires du précédent modèle.

Autre grosse mise à jour matérielle, l’apparition du port USB-C qui devrait normalement succéder au Lightning.

Côté configuration, il faudrait miser sur un Apple A18, soit le SoC des actuels iPhone 16 et 16 Plus, ainsi que 8 Go de RAM. Grande nouveauté de cet iPhone, il serait le premier à embarquer un modem 5G réalisé par Apple. Une donnée encore à confirmer.

L’iPhone SE 4 est attendu pour 2025. L’actuel iPhone SE débute à 529 euros en 64 Go. Espérons qu’on aura le même prix pour du 128 Go au minimum.