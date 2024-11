MacBook Pro M4 : Apple a discrètement amélioré l’écran grâce à cette technologie

Bien que les critiques du nouveau MacBook Pro M4 aient été plutôt positives, il semble qu’Apple ait réservé une surprise de taille pour ce nouveau modèle : l’utilisation d’une technologie d’affichage Quantum Dot.

Il paraîtrait que le MacBook Pro M4 soit encore plus impressionnant que prévu. Selon l’analyste Ross Young, spécialiste des écrans, Apple a opté pour un film Quantum Dot plutôt que le film phosphore rouge KSF utilisé sur les précédentes générations de MacBook Pro.

Pourtant, Apple n’a pas fait mention de cette évolution technologique dans sa communication officielle. Un choix surprenant de la part de la firme, connue pour mettre en avant les moindres améliorations de ses produits.

Quels avantages pour la technologie Quantum Dot sur l’écran du MacBook Pro M4 ?

Le passage à la technologie Quantum Dot apporte deux améliorations notables. Tout d’abord, une meilleure reproduction des couleurs, puisque le film Quantum Dot offre une gamme de couleurs plus large et plus précise que le KSF. Ensuite, de meilleures performances de mouvement. Les tests réalisés montrent que le temps de réponse des pixels est significativement plus rapide sur le modèle M4.

Par le passé, Apple avait préféré le film KSF, jugé plus efficace et surtout dépourvu de cadmium, un élément toxique présent dans les premières générations de Quantum Dot. Mais les progrès récents ont permis de lever cet obstacle, ouvrant la voie à une adoption par la marque à la pomme.

Avec cette mise à jour discrète, Apple démontre une nouvelle fois son souci permanent d’offrir à ses utilisateurs des écrans de très haute qualité, comme c’est le cas sur les iPhone depuis de nombreuses générations. Le MacBook Pro M4 bénéficie ainsi d’un affichage encore plus performant, sans pour autant que cela ne se traduise dans la communication officielle.

Une façon pour la firme de conserver un certain mystère autour de ses innovations, tout en continuant à proposer des produits toujours plus aboutis sur le plan technologique.