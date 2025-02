La Poste modernise son système de paiement avec Apple Pay

Le service en ligne LaPoste.fr met à jour ses systèmes de paiement en y intégrant le service d’Apple pour régler certains services.

Source : Unsplash

Aujourd’hui, il est tout à fait possible de laisser sa carte bancaire chez soi et de régler ses achats uniquement avec son smartphone. Ces dernières années, le paiement mobile s’est largement démocratisé avec l’arrivée de solutions comme Apple Pay, Google Wallet ou encore Samsung Pay. Ces services reposent sur la technologie NFC intégrée aux smartphones, offrant un mode de paiement rapide et sécurisé. Aujourd’hui, c’est le site LaPoste.fr qui se met à jour et qui offre sur son site la solution de paiement Apple Pay, rapporte iGeneration.

Un paiement dans l’air du temps

Pour utiliser ce service, il faudra posséder un appareil iOS compatible avec Apple Pay. Dans sa FAQ, La Poste précise que cette option permettra d’acheter les produits suivants : Produits Physiques (timbres et emballages), Timbre digital, la vignette recommandée en ligne, le timbre en ligne, Colissimo.

Lors du règlement, les utilisateurs auront le choix entre leur carte bancaire, PayPal ou Apple Pay. Il suffira alors de sélectionner Apple Pay et de valider l’achat via Face ID ou Touch ID.

Le système de paiement Apple Pay sur LaPoste.fr // Source : La Poste

Sur Mac, le paiement pourra être validé grâce à Touch ID si l’achat est effectué via Safari. Dans le cadre d’un test réalisé sur un autre navigateur, il est apparu possible de payer via Apple Pay, le site mettant alors à disposition un QR code à scanner avec un iPhone sous iOS 18 pour finaliser la transaction.

Test du paiement par Apple Pay sur le site LaPoste.fr via Chrome

La Poste précise que ce mode de paiement est disponible sur le site web, mais également sur son application mobile.