L’iPhone 15 domine les ventes de smartphones en 2024

L’année 2024 a confirmé la suprématie d’Apple sur le marché des smartphones, avec l’iPhone 15 s’imposant comme le modèle le plus vendu au monde. Cette performance n’est pas vraiment une surprise, compte tenu des performances passées de la marque à la pomme dans ce marché hautement compétitif.

Selon les données de Counterpoint Research, l’iPhone 15 a pris la tête du classement des smartphones les plus vendus en 2024, suivi de près par l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro. Cette domination d’Apple était assez attendue, mais prouve une nouvelle fois l’attrait des smartphones haut de gamme de la société.

Le succès de l’iPhone 15 est particulièrement notable aux États-Unis et en Chine, alors qu’il représente à lui seul près de la moitié de ses ventes mondiales. Apple a donc réussi à maintenir sa position de leader sur des marchés clés, malgré une concurrence accrue.

Apple renforce sa position dans le segment premium

L’année 2024 a également marqué un tournant dans les préférences des consommateurs pour les modèles haut de gamme d’Apple. Pour la première fois, les variantes « Pro » ont représenté plus de la moitié des ventes totales d’iPhone sur l’année. Cette tendance a été favorisée par des plans de financement attractifs et des offres de reprise, rendant les iPhone plus accessibles à un public plus large, notamment sur les marchés émergents.

L’iPhone 16 Pro Max, bien que lancé seulement au dernier trimestre 2024, a rapidement grimpé dans le classement pour atteindre la cinquième place des smartphones les plus vendus de l’année. Cette performance impressionnante en si peu de temps souligne l’attrait continu des consommateurs pour les dernières innovations d’Apple.

La stratégie d’Apple consistant à proposer une gamme diversifiée, allant des modèles de base aux versions Pro haut de gamme, s’est avérée payante. Elle a permis à la marque de capturer différents segments du marché tout en maintenant une image premium.

Le succès d’Apple ne se limite pas aux marchés traditionnels. Pour la première fois, la marque a réussi à se classer parmi les cinq premières marques de smartphones en Inde au quatrième trimestre 2024, un marché en pleine croissance où la concurrence est féroce.

Bien que Samsung ait réalisé des progrès notables, notamment avec son Galaxy S24 Ultra se classant septième, la domination d’Apple est incontestable. Néanmoins, certains modèles semblent avoir moins performés que d’autres, notamment l’iPhone 16 Pro, qui ne fait pas partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2024.