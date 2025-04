Un iPhone au cœur d’une fuite militaire : comment un contact a tout compromis

Et si votre iPhone devenait un espion malgré vous ? Une fonctionnalité bien pratique a transformé le conseiller à la sécurité de Trump en divulgateur malgré lui.

Une erreur de contact sur iPhone a placé un journaliste au cœur d’un groupe confidentiel de la sécurité nationale américaine. Rappelez-vous, Mike Waltz, conseiller de Donald Trump, a involontairement invité Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, dans une conversation Signal détaillant des frappes secrètes au Yémen. En cause : une suggestion automatique de son smartphone, qui a associé le numéro du journaliste à celui d’un porte-parole gouvernemental.

L’enquête interne de la Maison-Blanche révèle un enchaînement de quiproquos numériques. Tout commence en octobre 2023, quand Goldberg envoie un mail critique envers Trump à sa campagne. Le message, transféré au porte-parole Brian Hughes, inclut la signature du journaliste… avec son numéro de téléphone. Hughes transmet le tout par SMS à Waltz, et l’iPhone de ce dernier fusionne les contacts, associant Goldberg à Hughes.

Quand Siri joue les intermédiaires

Le drame se joue le 13 mars 2024 : Waltz crée un groupe Signal nommé Houthi PC small group pour coordonner une opération militaire. Croyant ajouter Hughes, il sélectionne le contact erroné suggéré par son iPhone. Résultat : Goldberg reçoit les messages confidentiels et publie l’info dans The Atlantic, pointant au passage l’utilisation risquée d’applications non sécurisées pour des échanges classifiés.

La réaction de Trump ? Une colère dirigée non pas contre la fuite elle-même, mais contre la présence de Goldberg, dont le média est banni dans son esprit. Le président aurait envisagé de licencier Waltz, avant de reculer pour éviter de « faire plaisir aux médias ». L’enquête informatique de la Maison-Blanche blâme l’algorithme de suggestions de contacts de l’iPhone, conçu pour relier les numéros liés… même quand ils ne devraient pas l’être.

Malgré les risques, l’administration Trump continue d’utiliser Signal, faute d’alternative officielle pour communiquer entre agences. Un aveu d’échec, alors que les précédents gouvernements n’ont jamais développé d’outil sécurisé dédié. Waltz, lui, reste en poste : Trump l’a emmené dans son hélicoptère Marine One en guise de soutien.

