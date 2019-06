Vous aimez DOOM ? Vous voulez tester le jeu sur votre iPhone ? Ce sera bientôt possible gratuitement sur iOS grâce à Orion, la plateforme de streaming de Bethesda.

Actuellement à Los Angeles se tient l’E3, le rendez-vous annuel le plus attendu en matière de jeux vidéo. Et Bethesda est évidemment présent sur place (notamment pour DOOM Eternal) et le studio avait une annonce de taille à faire.

Qui ne connait pas DOOM ? En 2016, Bethesda a sorti un « reboot » de sa série originellement sortie en 1993. Mais le studio aussi dévoilé Orion, un service de streaming de jeu, et souhaite proposer un test aux utilisateurs d’iOS. Pour avoir une chance d’y participer, rien de plus simple.

Il faut en effet se rendre sur la page d’inscription du site officiel d’Orion. Il vous suffira d’avoir, au minimum, iOS 11 sur votre appareil Apple afin de pouvoir lancer le service de streaming. Pour rappel, iOS 13 apportera — entre autres choses — le support manette aux iPhone (ainsi que sur iPad avec iPadOS). Chose qui sera plutôt utile pour jouer à DOOM.

En vous inscrivant à ce test, vous serez également éligible aux futurs tests de Bethesda pour iOS, PC et Android.

Moins de latence et moins gourmand en bande passante

Chose intéressante, le jeu sera streamé depuis les serveurs de Bethesda et ne nécessitera donc pas l’installation du jeu. Cela devrait contenter tous les possesseurs d’iPhone avec peu de stockage restant.

La promesse d’Orion — en termes de performances — est d’offrir un temps de latence réduit de 20 % ainsi qu’un besoin en bande passante réduit de 40 % par rapport à ce qui est proposé actuellement chez la concurrence.

Si vous êtes sélectionné, le test sera bien évidemment gratuit, et il démarrera avant la fin de l’année et vous donnera accès à la campagne solo. Pour plus d’informations, dirigez-vous vers la page officielle d’Orion.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec DOOM, on vous laisse avec le trailer de lancement du jeu sorti en 2016 !

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid