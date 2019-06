Apple a décidé de rappeler plusieurs MacBook Pro datant de septembre 2015 à février 2017 à cause de batteries qui pourraient se mettre à surchauffer.

Le MacBook Pro est le plus « premium » des ordinateurs portables de la marque à la pomme. Il est plébiscité par beaucoup et reste l’un des acteurs les plus importants dans le monde des laptops.

Mais il lui arrive de subir quelques problèmes, le clavier de certains modèles s’usait rapidement, l’écran peut être victime de tâches orange, etc. Un nouveau souci arrive aujourd’hui avec Apple qui rappelle plusieurs MacBook Pro pour des problèmes de batterie qui se mettent à surchauffer.

Avis aux MacBook Pro Mi-2015

Les MacBook visés sont les MacBook Pro 15 pouces de mi-2015. Pour savoir si le vôtre fait partie de ce modèle, cliquez sur la pomme en haut à gauche de votre écran puis sur « À propos de ce Mac ».

Il faudra lire la ligne avec les informations sur le modèle du Mac. S’il y est écrit « MacBook Pro (Retina 15 pouces, mi-2015) », il est susceptible d’être à échanger.

Rendez-vous ensuite sur le site dédié à ce rappel d’appareils par Apple et rentrez-y votre numéro de série, s’il vous dit que votre Mac est éligible, il suffit d’aller dans un Apple Store ou un centre agréé qui vous changera la batterie. Notez que seule la batterie sera remplacée, pas l’appareil entier, et la garantie n’est en aucun cas prolongée.