Le spécialiste du reconditionnement SOFI Groupe lance aujourd’hui une gamme d’iPhone reconditionnés. Une démarche qui rend les smartphones plus accessibles tout en augmentant leur durée de vie et donc en diminuant leur impact sur l’environnement.

85 à 95 % des émissions en CO2 d’un smartphone proviennent de sa fabrication, apprenait-on dans une étude publiée en 2018. Plus on augmente la durée de vie d’un appareil, mieux c’est pour « rentabiliser » les émissions causées par sa fabrication. C’est donc positivement que l’on accueille l’annonce de la marque Smaaart de commercialiser une gamme d’iPhone reconditionné dès aujourd’hui avec une « certification Apple ».

Apple ne certifie pas vraiment le reconditionnement

Si vous êtes un client de la marque à la pomme, vous savez probablement qu’Apple a déjà son propre circuit de distribution de produits reconditionnés avec le « refurbirshed » et n’est donc pas vraiment concerné par l’annonce de Smaaart. Alors qu’est-ce qui se cache derrière cette promesse ? La marque promet en fait que l’iPhone a été reconditionné en utilisant uniquement des pièces d’origine Apple, en particulier une batterie neuve et officielle. Pour le processus, la marque a également fait appel à des centres de service agréés Apple, autrement dit des centres de réparation validés par le groupe américain. Difficile pour autant d’estimer qu’Apple a vraiment certifié ces produits lui-même, bien qu’on puisse admettre que smaaart a fait des choix intelligents pour garantir un produit respectueux des critères du fabricant californien.

Cette série limitée d’iPhone sera garantie 12 mois par Smaaart et disponible à partir de mi-septembre sur le site officiel de la marque, ainsi que dans certains points de vente Welcom et E.Leclerc. Concernant les prix, ils commenceront à 229,99 euros pour l’iPhone 6S qui n’est plus tout jeune, et montent jusqu’à 499 euros pour un iPhone 8 64 Go. Pour rappel, un iPhone 8 neuf est commercialisé à 685 euros par Apple, soit 186 euros de plus que la solution reconditionnée de Smaaart.