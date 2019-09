Apple serait déjà en train de faire des tests sur son prochain iPhone. Le capteur Face ID serait désormais intégré à la bordure de l’écran.

Alors que l’iPhone 11 Pro vient tout juste de sortir, les fuites concernant son successeur, prévu en septembre 2020, commencent à se multiplier.

Si l’iPhone 11 Pro était la troisième génération à utiliser le design à encoche introduit avec l’iPhone X, ce ne serait plus le cas de l’iPhone 2020. L’analyste Ming-Chi Kuo nous a déjà promis un châssis se rassemblant plus de l’iPhone 4, et on aurait maintenant une première idée de l’objectif d’Apple avec l’écran.

Un Face ID sans encoche

La large encoche abritant Face ID était l’un des grands symboles du design de l’iPhone X, avec le contour marqué tout autour de l’écran. D’après Ben Geskin, Apple serait en train de tester un prototype pour 2020 avec un écran de 6,7 pouces totalement borderless.

D’après ses sources, le prototype intégrerait toujours Face ID et le capteur photo TrueDepth, mais tout le module serait directement dans la bordure de l’écran et ne demanderait plus d’encoche.

Le test d’un prototype ne fait malheureusement pas un produit, et il faudra attendre d’être plus proche de septembre 2020 pour voir si Apple a retenu ou non cette solution.

La course à la fin de l’encoche

Il faut dire qu’une encoche aussi large que celle de l’iPhone 11 est rapidement passée de mode dans le monde des smartphones Android. La course est désormais à réduire ou faire disparaître cette encoche, en intégrant si possible des capteurs derrière l’écran.

Le rétrécissement ou la disparition de capteur est un secteur dans lequel de nombreuses marques investissent actuellement : Samsung, Microsoft, Oppo, mais aussi des fabricants de PC comme Dell et d’autres qui devraient bientôt dévoiler leur jeu.

On peut également imaginer que cela aurait beaucoup de sens pour Apple de travailler sur un tel design si la firme prenait la décision de lancer un nouvel iPhone SE sans encoche, avec lecteur d’empreinte sous l’écran.