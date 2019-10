Apple propose désormais une collection d'abonnements. La firme aimerait les réunir dans un forfait unique, mais certains ayants droit s'y opposent.

Apple n’est plus aussi concentré sur la vente d’appareils que la firme l’était il y a encore quelques années. Désormais, la marque veut se diversifier et vendre du service. Elle a pour cela lancé Apple Music, puis Apple Arcade et bientôt Apple TV+ et Apple News+. Quatre abonnements pour accéder à la musique, la presse, aux jeux et à du contenu vidéo.

La firme aimerait passer à la vitesse supérieure en réunissant ces services au sein d’un seul abonnement premium dont le prix reste à déterminer. Mais la marque fait face à une opposition des ayants droit.

Des marges à définir

Le Financial Times cite plusieurs sources anonymes indiquées comme proche du dossier, qui estiment que le prix de l’abonnement est toute la clé du problème. En effet, les ayants droit en particulier dans le domaine de la musique sont inquiets de voir les abonnements tels que ceux d’Apple Music, ou de Spotify, être intégré dans des offres plus larges ou leur valeur pourrait donc diminuer.

Récemment, Spotify a en effet lancé un pack avec le service de vidéo américain Hulu. Spotify est également proposé gratuitement pendant plusieurs mois aux États-Unis pour la souscription à un abonnement de jeu Xbox Game Pass Ultimate.

Si Apple crée un nouvel abonnement à un prix compétitif, les ayants droit ont donc peur de voir leurs marges être un peu plus réduites. Le Financial Times indique cependant que d’autres ayants droit se sont déjà montrés ouverts à l’idée de ce nouvel abonnement.