La nouvelle version bêta d'iOS 13.2 cache un nouvel indice concernant les prochains AirPods. La réduction de bruit active semble bien se confirmer.

La rumeur laisse entendre qu’Apple s’apprête à lancer une nouvelle génération d’AirPods. À en croire les premiers bruits de couloirs, ceux-ci seraient de vrais intra-auriculaires — entrant dans le conduit auditif donc — et dotés d’un système de réduction de bruit active. Dans la première bêta d’iOS 13.2, certains ont même découvert une icône qui représente de nouveaux écouteurs true wireless.

Depuis le 10 octobre, la bêta 2 est disponible pour les développeurs, apportant quelques nouveautés comme les émojis d’Unicode 12, ou la possibilité d’effacer son historique Siri. Un développeur cependant a trouvé de nouveaux indices au sujet des prochains AirPods d’Apple :

This new animation in iOS 13.2 will teach users how to change noise cancelation options on the new AirPods. https://t.co/p17iN47Sy4 pic.twitter.com/T7YwaFw5Cv

— Guilherme Rambo (@_inside) October 10, 2019