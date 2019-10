Comme chaque année, des experts de l’industrie ont calculé le coût de construction des nouveaux iPhone. L’iPhone 11 Pro Max coûte un peu moins de 490,50 dollars (443 euros) en version 64 Go. Le composant le plus cher est la caméra (73,50 dollars), suivie de près par l’écran tactile (66,50 dollars) et le nouveau SoC Apple A13 (64 dollars). On constate également que les versions 256 Go ou 512 Go offrent davantage de marge bénéficiaire pour Apple, ce qui n’est pas une surprise lorsque l’on compare les prix de ces versions. En effet, l’iPhone 11 Pro Max coûte 1 259 euros en version 64 Go et 1 429 euros en version 256 Go, sachant qu’il n’existe pas de version intermédiaire avec 128 Go de stockage interne.

La nouvelle génération d’iPhone réalise en moyenne un bénéfice de 65 %. L’année dernière, TechInsights avait estimé le coût de l’iPhone XS Max à environ 50 euros de plus, ce qui signifie qu’Apple a augmenté sa marge bénéficiaire. Evidemment, il faut ajouter à ça, les taxes, le coût de R&D, le marketing et la communication ainsi que le transport et la distribution.

Pour évaluer le coût de l’iPhone 11 Pro Max, ils ont tout simplement démonté l’appareil pour lister les composants présents. On apprend beaucoup de choses dans le dossier de TechInsights, par exemple que le SoC Apple A13 a gagné 18,27 % de taille par rapport au A12. On apprend également qu’Apple utilise de la mémoire vive Samsung, 4 Go de mémoire Samsung K3UH5H50AM-SGCL LPDDR4X SDRAM plus précisément. La partie modem est toujours fournie par Intel, c’est le modem XMM7660 qui est très proche de la version que l’on retrouvait sur l’iPhone XS.

Enfin, ce n’est pas une surprise, mais Apple se fournit principalement chez Sony pour ses capteurs photo.

Retrouvez notre test de l’iPhone 11 Pro Max et du 11 Pro, ainsi que notre vidéo-test ci-dessous.

