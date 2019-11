DxOMark vient de publier son test de l'iPhone 11 Pro Max qui obtient un score global de 117 points.

DxOMark vient de publier son test de l’iPhone 11 Pro Max. Il obtient un score total de 117 points, ce qui le place au niveau du Galaxy Note 10 Plus. Évidemment, cette publication intervient au lendemain de l’annonce du Xiaomi Mi Note 10 qui a obtenu une note globale de 121 points. Notons que DxoMark a, en réalité, testé la version du Mi Note 10 Pro avec son objectif 8P (8 couches de lentilles).

Excellent score pour les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais au-dessous de Xiaomi et Huawei

C’est un excellent score sur DxOMark, mais les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont dépassés par certains concurrents sur le mode de simulation Bokeh (mode portrait) et les performances de zoom numérique (au-delà de 2x).

DxOMark a apprécié la mise au point automatique rapide, précise ainsi que les couleurs vives et agréable des clichés. Même l’ultra grand-angle, souvent la caméra qui pêche, affiche un bon niveau de détails et une bonne plage dynamique, avec des aberrations chromatiques bien contrôlées, même s’il est précisé que cette caméra est inadaptée aux scènes de faible luminosité où on observe rapidement un manque de détails flagrant et beaucoup de bruit numérique.

Le test est très détaillé et on peut observer quelques comparaisons de photos entre le Galaxy Note 10 et le Mate 30 Pro.

L’iPhone 11 Pro Max est le meilleur smartphone pour la vidéo

L’iPhone 11 Pro Max obtient le meilleur score pour la vidéo, les images vidéos capturées sont pleines de détails, avec une très large plage dynamique et une stabilisation efficace selon DxOMark. Ce n’est pas une surprise, nous l’avions également noté dans notre test du 11 Pro Max.

Bien entendu, il nous semble difficile de noter des appareils photo en s’appuyant uniquement sur des benchmarks de performances avec des scores. Ce qui ne signifie pas nécessairement que nous vous recommandons d’ignorer complètement leurs tests. Au contraire, les test de DxOMark valent vraiment la peine d’être lus, surtout si la performance des appareils photo est importante pour vous.

Nous avons d’ailleurs eu l’opportunité de visiter le laboratoire de la photo de DxOMark, une lecture que nous recommandons.