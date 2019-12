Cette semaine, le journaliste de sécurité Brian Krebs a questionné Apple sur le fait que le dernier iPhone 11 Pro semblait envoyer des données de localisation d’un utilisateur même lorsque l’utilisateur désactivait les services de localisation dans les paramètres de son téléphone, ce qui allait en conflit avec la politique de confidentialité d’Apple et les souhaits exprimés par l’utilisateur.

Apple's new iPhone 11 Pro seeks the user's location info even when all apps and system services on the phone are individually set to never request it. Apple says this is by design, but that response seems at odds w/ the company's own privacy policy. https://t.co/PH8XBmhZrv pic.twitter.com/3foAOSd3nM

— briankrebs (@briankrebs) December 4, 2019