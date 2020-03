Facebook Messenger pour Mac arrive sur l’App Store

Disponible depuis des années sur le Microsoft Store de Windows 10, Facebook Messenger arrive aujourd'hui sur l'App Store pour Mac. En France, l'application est d'ores et déjà disponible à l'installation.

Pour une fois, la France compte parmi les premières servies. Repérée initialement il y a près d’un an — en avril et au travers d’une annonce en fuite — l’application Facebook Messenger pour macOS devait au départ être mise à disposition de nos Mac en fin d’année 2019. Trois mois après ce créneau de lancement, non tenu, l’application de messagerie instantanée arrive enfin… du moins pour quatre pays : la France, l’Australie, le Mexique et la Pologne, note 9to5Mac qui ne peut pas encore en profiter aux États-Unis. En Europe, les utilisateurs français et polonais auront ainsi le privilège de servir de cobayes à Facebook pour quelque temps.

Une application identique, ou presque, à celle disponible sous iOS

Développée à partir d’Electron (comme Slack pour Mac) et non à partir de l’outil Catalyst fourni par Apple pour transposer sur Mac des applications développées pour iPad, Facebook Messenger reprend sur les ordinateurs d’Apple la même apparence et les mêmes fonctionnalités que la version iOS.

Comme le précise le site français MacGeneration, qui a repéré en premier l’apparition de Messenger sur le Mac App Store hexagonal, le développement depuis Electron a notamment pour intérêt de permettre le lancement de l’application sur tous les Mac équipés de macOS 10.10 minimum. En passant par Catalyst, Facebook aurait restreint son application aux appareils sous macOS Catalyna seulement.

Sur macOS, l’application reprend les mêmes fonctionnalités que sur les autres plateformes. On retrouve ainsi la possibilité de passer des appels vidéo et audio, mais aussi le passage automatique en mode sombre (en fonction des préférences déjà établies sur votre Mac), ou encore les notifications. L’application, que nous avons pu prendre en main, fonctionne au poil. Facebook semble par ailleurs veiller au suivi de cette dernière. MacGeneration signalait en effet il y a quelques jours des problèmes avec le passage automatique au monde sombre. La chose fonctionne désormais parfaitement sur l’application.