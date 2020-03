Apple iPad Pro : le nouveau modèle peine à surclasser l’ancien sur les benchmarks

Annoncé la semaine dernière au travers d'un simple communiqué faute de pouvoir organiser une vraie conférence en cette période de pandémie, l'iPad Pro 2020 dispose d'un SoC flambant neuf : l'A12Z. Un nouveau processeur qui se montre malheureusement à peine plus véloce que celui de l'iPad Pro 2018 dans les premiers benchmarks...

La semaine dernière, lors du lancement de son nouvel iPad Pro (actuellement en précommande), Apple vantait les mérites de sa nouvelle puce A12Z, un SoC qui permettrait à l’appareil d’être « plus rapide que la plupart des PC actuels ».

Grâce à un utilisateur de Reddit ayant été livré en avance d’un iPad Pro 11 pouces 2020, on découvre que cette puce A12Z a dans les faits du mal à se montrer vraiment plus puissante que l’A12X de l’iPad Pro 2018 dans les benchmarks. Une déconvenue somme toute prévisible au regard des spécificités semblables des deux processeurs… tout du moins sur le papier.

Pour aller plus loin

D’après ces premiers résultats, qu’il convient de prendre avec un peu de recul en attendant des tests plus approfondis, l’A12Z parviendrait néanmoins à tirer son épingle du jeu sur le plan des performances graphiques.

8 cœurs à 2,48 GHz pour des performances honorables… mais un brin décevantes

Testé sous Geekbench 5, l’iPad Pro 2020 parvient à cumuler 1114 points en performances single-core et 4654 points en multi-core. Des prestations à peine supérieures à celles de l’iPad Pro 11 pouces de 2018, note MacRumors. Sur le même benchmark, ce dernier totalise en effet 1113 points en single-core et 4607 points en multi-core. Un constat peu engageant, appuyé par un indice de performances mémoire plus faible, sur Antutu, que celui de l’iPad d’ancienne génération (71416 points pour le modèle 2020 contre 90598 points pour l’iPad Pro 2018).

Il est toutefois probable que cet indice soit — au moins en partie sinon complètement — à revoir une fois Antutu optimisé pour iOS 13.4.

L’iPad Pro 2020 s’impose toutefois sur le plan des performances graphiques, avec un score Metal (l’API graphique d’Apple) de 9894 en faveur de l’A12Z, contre 9020 « seulement » pour l’A12X. Une avance qui s’explique très logiquement par la présence de 8 cœurs GPU sur le nouveau SoC d’Apple, contre 7 sur l’ancien.

Pour rappel, les deux puces restent semblables sur la partie CPU, avec dans les deux cas 8 cœurs cadencés à 2,48 GHz.