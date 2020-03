iPad Pro et MacBook Air : où précommander les nouveaux produits d’Apple ?

Les nouveaux iPad Pro et MacBook Air de l'année 2020 ont été dévoilés lors d'une récente présentation made by Apple et sont d'ores et déjà disponibles en précommande chez certains e-commerçants. Retrouvez toutes les offres pour les obtenir au meilleur prix.

Deux ans après, Apple a décidé de renouveler les produits de sa gamme iPad Pro et MacBook Air, sans oublier le nouveau Mac Mini. Ils apportent de nombreuses améliorations bienvenues par rapport aux modèles précédents, même si quelques déceptions sont malheureusement à pointer du doigt.

L’iPad Pro 2020 se décline en 2 modèles : 11 pouces et 12,9 pouces. Les prix commencent à partir de 899 euros pour le modèle Wi-Fi avec 128 Go — exactement comme la génération 2018 — et finissent à 1 839 euros pour le modèle 4G LTE avec 1 To de stockage.

En ce qui concerne le MacBook Air 2020, il existe également plusieurs configurations pour répondre à tous les besoins et (presque) tous les budgets. On le trouve à partir de 1 199 euros.

N’hésitez pas à continuer la lecture un peu plus bas pour en savoir plus.

L’iPad Pro 2020

L’iPad Pro 2020 conserve le même design que l’ancien modèle. La seule différence esthétique vient du module photo à l’arrière. Il s’agit du même appareil que l’iPhone 11 avec un double capteur 12 + 10 mégapixels, capable de prendre des photos en mode ultra grand-angle et des vidéos en 4K.

L’écran Liquid Retina, de 11 ou 12,9 pouces, propose toujours un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais avec quelques nouveautés comme plus de luminosité (jusqu’à 600 nits) et moins de reflets. C’est sans aucun doute une très bonne dalle LCD, mais on peut regretter que Apple ne passe pas encore à l’OLED en 2020.

Il faut savoir que le nouvel iPad Pro est une puissante tablette destinée aux professionnels. Il est propulsé par la nouvelle puce A12Z Bionic, et jugé comme « plus rapide que la plupart des PC actuels ». Eh oui, Apple veut concurrencer les ordinateurs portables avec, en ce sens, un nouveau clavier nommé « Magic Keyboard ». Celui-ci — vendu séparément — prend la forme d’un étui contenant un clavier, lequel offre différents angles de vue pour faciliter l’usage, mais aussi, et surtout un tout nouveau trackpad pour remplacer une souris.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours estimée à une dizaine d’heures environ. Dernier détail qui a tout de même son importance : l’iPad Pro 2020 est compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6.

En bref

Meilleur écran

Meilleur appareil photo

Et meilleurs performances

L’iPad Pro 2020 est disponible en précommande jusqu’au 25 mars prochain, à partir de 899 euros.

Le MacBook Air 2020

Le MacBook Air 2020 n’est pas révolutionnaire, mais a le mérite de se distinguer par un nouveau clavier « Magic », comme celui que l’on trouve sur le MacBook Pro 16 lancé fin 2019. Apple a finalement écouté les retours pour abandonner le clavier papillon, et c’est une bonne chose de profiter de cet ajout sur l’ordinateur portable abordable d’Apple.

Il est désormais propulsé par la dixième génération des processeurs Intel, de i3 à i7 selon le modèle choisi. De plus, le GPU Iris Plus Graphics — épaulé par 8 Go de mémoire vive — permettrait un gain de performances estimé à 80 % par rapport à l’ancienne génération. Cette nouvelle fournée de MacBook Air voit également plus grand grâce à des SSD plus spacieux, avec un minimum de 256 Go (contre 128 en 2018) jusqu’à 1 To.

Le PC portable d’Apple intègre enfin trois microphones pour une capture vocale plus claire, ainsi qu’un meilleur trackpad Force Touch. En ce qui concerne la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 3 et d’une prise en charge d’un écran externe jusqu’à 6 K, une première pour la gamme Air.

En bref

Nouveau clavier

Plus de puissance

Plus de possibilités

Le MacBook Air 2020 est quant à lui disponible en précommande jusqu’au 6 avril prochain, à partir de 1 199 euros.