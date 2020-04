iPhone SE : le moins cher des iPhone est en précommande sur Cdiscount

Présenté par surprise le 15 avril, le nouvel iPhone SE est d'ores et déjà disponible à la précommande sur Cdiscount. Avec son prix sous la barre des 500 euros et sa fiche technique très musclée, il coche toutes les cases pour devenir un best-seller.

Il aura fallu quatre ans à Apple pour renouveler son iconique iPhone SE. Ce premier modèle de 2016 est désormais largement dépassé. L’iPhone SE de 2020 arrive à point nommé pour rafraîchir une gamme qui manquait cruellement d’un appareil abordable et puissant.

Apple propose ainsi un iPhone SE toujours aussi accessible, mais avec une fiche technique musclée qui lui garantie de belles années de longévité. Il est dès maintenant disponible à la précommande sur Cdiscount, à partir de 489 euros et avec la possibilité de payer en 4 fois.

Un design éprouvé, mais apprécié

L’iPhone SE de 2020 reprend le même design que l’iPhone 8 sorti en 2017, mais aussi celui des iPhone 7 et iPhone 6. Les bordures peuvent sembler plutôt épaisses pour un smartphone de 2020. Et le menton abrite encore une touche tactile qui loge le capteur TouchID, la reconnaissance d’empreinte d’Apple.

Et pourtant, ce design que certains considèrent « daté » trouve encore son public. Avec son écran Retina de 4,7 pouces, l’iPhone SE est facilement utilisable à une main. Avec son pouce il est ainsi possible d’accéder au coin supérieur opposé, ce qui est devenu très rare en cette veille de nouvelle décennie. C’est simple, l’iPhone SE est aujourd’hui le seul smartphone avec une diagonale d’écran de moins de 5 pouces que l’on peut recommander les yeux fermés.

Puissance et longévité

Pour son nouvel iPhone SE, Apple a choisi d’intégrer son processeur le plus puissant : la puce A13 Bionic. C’est elle qui équipe les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, vendus quasiment deux fois plus cher. Ce processeur extrêmement puissant est bien entendu capable de faire tourner toutes les applications de l’App Store sans sourciller.

Le choix de la puce A13 Bionic garantit également une excellente longévité à l’iPhone SE. Celui-ci sera encore parfaitement fluide dans quelques années, et sa puissance lui garantira de recevoir un nombre important de mises à jour majeures. Par exemple, l’iPhone SE de 2016 est encore mis à jour, et tourne sous iOS 13, la toute dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Le meilleur d’Apple à petit prix

L’iPhone SE reprend le meilleur de ce qu’a fait Apple au cours des dernières années. Sur la partie photo par exemple, le capteur de 12 mégapixels est épaulé par des fonctionnalités logicielles disponibles sur les iPhone 11 et apportées par la puce A13. C’est le cas du Smart HDR, l’outil d’Apple qui vise à étendre la plage dynamique des photos tout en conservant un résultat neutre grâce à un traitement logiciel.

Autre fonctionnalité héritée par l’iPhone SE : True Tone. Lorsqu’elle est activée, l’écran va adapter sa colorimétrie grâce à un capteur de couleur et de luminosité ambiante. L’objectif est d’ajuster la température des couleurs de l’écran selon la lumière environnante afin d’obtenir une bonne justesse des couleurs, dans toutes les conditions.

Enfin, l’iPhone SE est aussi une bonne porte d’entrée pour essayer les nombreux services d’Apple. L’occasion d’essayer gratuitement pendant un mois (puis 4,99 euros par mois ensuite) Apple Arcade, le très bon service de jeux à la demande d’Apple. L’iPhone SE permet également de profiter d’Apple TV+ gratuitement pendant un an. Le service de vidéo à la demande d’Apple comprend de très bonnes séries, comme For All Mankind ou The Morning Show.

L’iPhone SE est disponible à la précommande

L’iPhone SE est maintenant disponible à la précommande sur le site de Cdiscount, dans trois coloris : blanc, noir et rouge. Il est également proposé dans trois configurations différentes :

Pour faciliter l’achat, sachez que Cdiscount dispose d’un paiement en 4 fois. Cela donne 4 mensualités de 125 euros, pour un total de 500,78 euros pour l’iPhone SE 64 Go.