iPhone SE 2020 : de bonnes performances peuvent-elles justifier de grosses bordures ?

Apple vient d'annoncer l'iPhone SE 2020, un smartphone essentiellement conçu à partir d'éléments de précédents modèles. Le châssis par exemple, est similaire à celui de l'iPhone 8, un smartphone de 2017. Ce genre de design peut-il encore plaire aujourd'hui ?

Après des années de rumeurs au sujet d’un « iPhone SE 2 », Apple a finalement décidé de proposer une nouvelle alternative à son entrée de catalogue : l’iPhone SE 2020. « Compact », puissant, doté d’un capteur d’empreintes, prometteur en photo, sur le papier ce téléphone a tout pour plaire et pourrait presque se faire passer pour un appareil premium. Pourtant, il affiche un design daté.

Profitant des économies d’échelle et de l’amortissement de ses anciens composants, Apple a réussi à tirer les prix de l’iPhone SE 2020 vers le bas en réutilisant en grande partie des éléments que l’on retrouve sur d’anciens modèles de la marque. Processeur A13 d’iPhone 11, appareil photo qui semble identique à celui de l’iPhone XR, et surtout, SURTOUT : un châssis d’iPhone 8.

Les bordures de smartphones, c’est so 2020 ?

En reprenant ce châssis d’iPhone 8, l’iPhone SE 2020 réhabilite aujourd’hui un design de 2017, lui-même quasi inchangé depuis l’iPhone 6 de 2014. Dans le monde de la Tech, autant dire qu’il ressemble à une antiquité rétro, surtout à une époque où n’importe quel smartphone à plus de 100 euros est désormais borderless, et pourtant…

Pourtant, l’iPhone SE 2020 a clairement de sérieux arguments à faire valoir, à commencer par son rapport qualité/prix qui le positionne comme un excellent flagship killer pour ceux qui sont prêts à faire quelques concessions. Et justement, vous, seriez-vous prêts à faire cette concession esthétique pour un bon rapport qualité/prix ?

Oubliez toute notion de marque. Oubliez le fait que ceux qui veulent le premier prix sous iOS n’ont pas vraiment le choix. Oubliez que vous préférez Android au système d’Apple si c’est le cas. Oubliez tous vos préjugés sur l’iPhone SE 2020 en tant que tel et répondez le plus honnêtement possible à notre question : achèteriez-vous en 2020, pour vous ou pour un proche, un smartphone avec des composants d’excellente qualité pour son prix, mais un design daté ?

Chargement Achèteriez-vous un smartphone avec des composants de qualité, mais un design daté ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Non, je veux un design moderne

Pas pour moi, mais pour un parent, c'est certain

Oui, l'iPhone SE 2020 a tout pour plaire

Le module de sondage peut rencontrer quelques soucis selon la plateforme utilisée. Nous vous conseillons de passer par un navigateur pour pouvoir voter.

Et bien sûr, n’hésitez pas à nous expliquer votre choix et à en débattre, en toute sérénité, dans les commentaires de cet article, nous les lirons tous avant de publier les résultats vendredi prochain.