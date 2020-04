Apple lancerait des AirPods moins chers dès le mois prochain

Apple devrait dévoiler de nouveaux AirPods Pro le mois prochain. Estampillés « Lite », ils se positionneraient comme des écouteurs d’entrée de gamme.

Les AirPods Pro d’entrée de gamme devraient bientôt être une réalité. C’est en tout cas ce qu’assure le blogueur Jon Posser qui avait révélé plusieurs informations exactes sur le nouvel iPhone SE. Selon lui, Apple aurait dû retarder le lancement de ses AirPods Pro « Lite » à cause du coronavirus.

Apple profiterait donc de l’annonce d’un nouveau Macbook Pro 13 pour lancer une version plus abordable de ses écouteurs sans fil. Si on ne connaît pas encore leur prix, plusieurs rumeurs évoquent des AirPods Pro moins chers, mais également dépourvus de certaines technologies.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.

Probably alongside the MacBook Pro next month.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 19, 2020