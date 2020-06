Apple : l’iPad Air 4 passerait à l’USB-C, mais l’iPad Mini garderait le Lightning

Apple continue sa transition vers l'USB-C sur ses produits sous iOS. Après l'iPad Pro, le prochain à basculer serait l'iPad Air 4.

Apple est sans doute la marque la plus connue au monde pour ne pas faire comme tout le monde. Quand il y a un standard en place, on peut toujours compter sur la marque à la pomme pour développer une alternative basée sur ses propres technologies. C’est notamment le cas du port Lightning qui est intégré uniquement aux appareils sous iOS, même les MacBook de la firme n’y ont pas le droit, et qui se place en alternative à l’USB-C utilisé par le reste du marché. Il faut dire que le connecteur est toujours un marché juteux pour Apple, qui touche des royalties sur chaque accessoire Lightning.

Une transition lente vers l’USB-C

Depuis 2018, Apple a tout de même fait le choix de proposer un iPad Pro avec un port USB-C capable d’être chargé rapidement sur le même chargeur que ses MacBook, et compatible avec de nouveaux accessoires. D’après Macotakara, source bien connue quand il s’agit des produits Apple, le prochain iPad Air devrait aussi faire cette transition vers le connecteur standard. Toutefois, le prochain iPad Mini utiliserait toujours le port Lightning.

Pour rappel, d’après Ming-Chi Kuo, Apple proposerait un nouvel iPad équipé d’un écran 10,8 pouces pour la seconde moitié de l’année. L’iPad Mini serait prévu pour le début de l’année 2021.

L’iPhone garde le Lightning

Bien sûr, la question de cette transition se pose aussi pour les smartphones d’Apple. L’iPhone 12 prévu cette année devrait encore une fois conserver le port Lightning. D’après Ming-Chi Kuo, Apple pourrait abandonner ce port sur l’iPhone dès 2021. Cependant, impossible de savoir si ce sera pour le remplacer par un port USB-C, ou si la marque va préférer miser sur un iPhone totalement sans-fil. C’était à l’origine la promesse de la marque lors de la présentation de l’iPhone X.