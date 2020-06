Apple propose en open source de quoi faciliter la création de mots de passe forts

Apple veut aider les développeurs à intégrer aux managers de mots de passe des systèmes permettant d'en générer de plus robustes. Comment ? En déposant sur GitHub des ressources dédiées à cet usage... ou quand Apple se la joue open source.

Apple veut des mots de passe plus solides… et pas seulement dans son pré carré. À cette fin, le géant de Cupertino a déposé publiquement sur GitHub des ressources destinées aux développeurs de gestionnaires de mots de passe. Cette démarche open source, qui permet donc à ces ressources d’être disponibles pour tout le monde et dès à présent, n’est pas vraiment une première pour Apple. En fin d’année dernière, le groupe ouvrait par exemple son kit de développement HomeKit au public sur GitHub, et en faisait autant pour son projet de générateur de mots de passe à usage unique.

Généraliser les mots de passe robustes sur les sites les plus populaires

Comme le souligne 9to5Mac, le trousseau iCloud permet d’ores et déjà de générer simplement des mots de passe robustes lors de la création d’un compte depuis les appareils d’Apple. L’idée de la firme est simplement d’étendre cette fonctionnalité à d’autres applications de gestion de mots de passe… même si certaines d’entre elles disposent déjà de leurs propres solutions en la matière.

« Le projet open source ‘Password Manager Resources’ vous permet d’intégrer les exigences spécifiques d’un site web, utilisées par le gestionnaire de mots de passe du trousseau iCloud, afin de générer des mots de passe forts et uniques. Le projet contient également une liste de sites web connus pour partager un système de connexion, des liens vers des pages de sites web depuis lesquelles les utilisateurs peuvent modifier leurs mots de passe, et plus encore » détaille Apple en description de son projet sur GitHub.

« Les créateurs de gestionnaires de mots de passe peuvent collaborer sur les ressources afin d’améliorer la gestion des mots de passe pour les utilisateurs », estime Apple plus loin, tout en détaillant les avantages prodigués par ses fameuses ressources. On lit entre autres qu’en les utilisant, les développeurs peuvent améliorer facilement la sécurité de leurs utilitaires… mais aussi la confiance que place l’utilisateur dans ces derniers.

Autre argument, et pas des moindres : l’utilisation d’un système commun pourrait à moyen terme encourager les sites les plus populaires à s’accorder eux aussi pour améliorer leur compatibilité avec les gestionnaires de mots de passe.