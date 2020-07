Selon un brevet, les Apple Glasses répondraient au doigt… et surtout à l’œil

Une nouvelle demande de brevet déposée par Apple relance la rumeur d'un système de contrôle des Apple Glasses par le suivi du regard et des yeux. Des bandes tactiles seraient néanmoins utilisées, au même titre que la commande vocale via Siri.

Comment interagir efficacement avec des lunettes de réalité augmentée ? C’est la question sur laquelle Apple bûche probablement déjà depuis de longues années. Alors que les rumeurs quant aux Apple Glasses se font plus présentes ces derniers mois, un nouveau brevet (dont la demande a été déposée le 24 mars dernier auprès de l’USPTO) apparaît et relance l’hypothèse de lunettes contrôlées, pour l’essentiel, grâce à un système de suivi du regard, des yeux et des paupières.

Une méthode innovante qui pourrait, d’après les descriptions d’Apple, être utilisée avec n’importe quel dispositif équipé d’une caméra, tel que des smartphones, des ordinateurs portables ou encore des tablettes… mais qui s’avérerait particulièrement « avantageux » dans le cas de lunettes de réalité augmentée, affirme le groupe.

Apple capable d’interpréter le mouvement des yeux, les clins d’œil et le regard fixe

D’après les longues descriptions d’Apple, le système actuellement en chantier serait conçu de manière à être capable d’interpréter de manière naturelle le mouvement des yeux ou encore les clins d’œil. Fixer du regard un point précis de votre environnement ou d’un contenu affiché pourrait également être détecté par le dispositif pour permettre de déclencher une fonctionnalité.

Dans son brevet, Apple explique par exemple que si l’utilisateur souhaite avoir un meilleur aperçu d’un élément en particulier, il lui suffirait de le fixer quelques secondes pour zoomer. Une interaction qui pourrait néanmoins aussi être activée à la voix, à l’aide de Siri.

Comme le souligne 9to5Mac, les Apple Glasses pourraient aussi être dotées de surfaces tactiles permettant de recevoir des commandes de l’utilisateur, et ce au travers de tapotements ou de balayages, un peu à la manière de ce que l’on connait déjà sur smartphone ou sur les Google Glass à l’époque.

Reste à savoir quand les Apple Glasses pourraient être annoncées. Une présentation en 2020, parallèlement aux iPhone 12 avait été évoquée par le YouTubeur Jon Prosser, pour un lancement en 2021. 9to5Mac table pour sa part pour un lancement beaucoup plus tardif, estimé à 2023.