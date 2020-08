Apple Music : la version Web propose maintenant des suggestions intelligentes

Introduite pour la première fois l'année dernière, la version web d'Apple Music revient cette semaine au travers d'une nouvelle bêta. L'occasion pour Apple d'y ajouter quelques nouveautés pour ceux qui n'ont pas nécessairement accès à l'application sur Mac, iPad ou iPhone.

La version web d’Apple Music hérite cette semaine de quelques nouveautés, dont certaines issues de la nouvelle version de l’application pour macOS Big Sur et iOS 14. De retour en bêta après avoir été introduite pour la première fois l’année dernière, et officiellement lancée en avril dernier, cette version web intègre maintenant un nouvel onglet « Listen Now » ou plus simplement « Écouter » sur la mouture française. Cet onglet prend la suite de l’ancienne catégorie « Pour vous », et propose des suggestions de chansons, albums et playlists aux abonnés à la plateforme.

Un remaniement esthétique pour mieux coller à macOS Big Sur et son nouveau look

L’onglet « Écouter » base ses recommandations sur les morceaux que vous avez écoutés récemment sur Apple Music, mais aussi sur vos genres musicaux de prédilection pour afficher des contenus de manière dynamique, triés par genre, artiste, mais aussi en fonction des nouvelles sorties, entre autres. Un processus connu, utilisé par la plupart des autres plateformes de streaming musical.

Par le biais de sa nouvelle bêta, la version web d’Apple Music s’offre aussi un design rafraîchi, plus proche de la nouvelle interface de macOS Big Sur. Les icônes intégrées sur le volet latéral sont affichées en rouge, tandis que les playlists Mix profitent des nouveaux artworks animés aperçus début juillet sur l’application Apple Music pour iOS.

Il faut par contre pointer l’absence remarquée de quelques fonctionnalités pourtant importantes. Sur cette version web, Apple a en effet omis la création manuelle de playslists ou encore l’ajout des paroles de chansons.

Pour les utilisateurs n’ayant pas accès à Apple Music ou iTunes, cette nouvelle bêta d’Apple Music web est accessible à cette adresse.