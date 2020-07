iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et macOS Big Sur : comment installer la bêta publique

Apple vient de publier la première version bêta publique d'iOS 14, iPadOS 14 ainsi que tvOS 14. Pour ceux qui ont un Mac, macOS Big Sur est également disponible dans une première monture en bêta publique.

Nous avions déjà pu découvrir iOS 14 dans ses deux premières versions bêta destinées aux développeurs, la seconde version est proposée depuis le 8 juillet dernier, c’est désormais la bêta publique qui vient d’être déployée.

Pour rappel, iOS 14 introduit de nombreuses nouveautés. Le plus grand changement est l’arrivée des widgets sur l’écran d’accueil iOS. Apple a également annoncé une nouvelle vue « Bibliothèque d’applications » qui organise automatiquement les applications en groupes et listes. Widgets, App Library… cela ressemble assez à ce que l’on connaît sur Android, mais avec quelques fonctionnalités intelligentes supplémentaires. Les vidéos survolent le contenu, c’est ce que l’on appelle le mode picture-in-picture, pour vous permettre de consulter une application tout en continuant de regarder votre série préférée.

iPad OS 14, tvOS 14, macOS Big Sur ou encore watchOS 7 sont également disponibles en bêta publique.

Nous continuerons de vous le répéter à chaque article, mais nous vous déconseillons d’installer ces versions bêta sur des appareils productifs. Même si tout semble stable aux premiers abords, nous avons rencontré de très nombreux bugs, ainsi que des baisses de performances et d’autonomie.

Enfin, les conseils basiques sont toujours importants à suivre : sauvegardez vos données avant de lancer la procédure de mise à jour et restez près d’un chargeur. Enfin, les mises à jour pèsent plusieurs gigaoctets de données, préférez une connexion fixe pour ne pas dépasser votre enveloppe de données cellulaires.

Comment installer iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et macOS Big Sur en bêta publique

Après avoir pris toutes les précautions nécessaires, vérifié que votre appareil est compatible et avoir pris connaissance des risques que vous prenez, il ne vous reste plus qu’à rejoindre le programme de logiciels bêta d’Apple. Munissez-vous de votre compte Apple et rendez-vous sur le lien ci-dessous.

Ensuite, depuis votre appareil iOS ou iPadOS, il vous suffit d’aller sur beta.apple.com/profile pour télécharger le profil de configuration. Vous recevrez une notification de votre appareil iOS/iPadOS une fois votre profil téléchargé. Ouvrez Réglages, touchez le profil et suivez les instructions à l’écran pour autoriser l’installation. Touchez Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour installer tout logiciel en version bêta disponible.

Pour macOS Big Sur, il faut télécharger utilitaire d’accès aux versions bêta publiques de macOS sur votre Mac. Une fois votre inscription terminée, vous serez invité à télécharger la version bêta publique de macOS depuis Mise à jour de logiciels dans Préférences Système.

Si vous décidez de repasser sur une version précédente de l’OS de votre appareil. Cette procédure est décrite sur le site d’Apple.