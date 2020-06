Avec tvOS, Apple met la TV encore plus au coeur de la maison

A l'occasion de sa keynote d'introduction à la WWDC, Apple a évoqué les prochaines avancées de tvOS 14, le système d'exploitation de l'Apple TV. Si le boîtier connecté à la pomme renforce logiquement ses possibilités en divertissement, il vient de plus en plus se positionner comme hub de la maison connectée.

Depuis longtemps, on se demandait comment l’Apple TV pouvait véritablement s’inscrire dans l’écosystème maison d’Apple en étant autre chose qu’un allié du téléviseur ou au mieux, un moyen de streamer du contenu depuis son iPhone ou tout autre appareil compatible. Lundi soir, durant l’édition 2020 de sa convention des développeurs, la WWDC, Apple lui a offert quelques ajustements bienvenus et, surtout, de quoi prendre une nouvelle dimension au sein du foyer.

L’expérience TV améliorée

C’est souvent le passage un peu expédié de la keynote, parent pauvre des plus flamboyants iOS, macOS ou watchOS. Pourtant, tvOS 14 n’a pas été lésé cette année. La nouvelle évolution va enfin permettre de lire du contenu 4K, en provenance notamment de YouTube sur l’Apple TV. Jusqu’à présent, le service de streaming vidéo était limité à 1080p. Cela s’ajoute aux compatibilités avec les technologies 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos, mais pour l’Apple TV 4K évidemment. Pour mettre tout cela à profit, Apple en a profité pour annoncer sa nouvelle série originale, Foundation, qui arrivera en 2021 sur le service Apple TV+.

Le Picture-in-Picture arrive aussi sur tvOS. Il sera ainsi possible de regarder un programme en cours dans une petite fenêtre tout en se baladant sur l’interface de l’Apple TV. Vous pourrez lancer une application de fitness, regarder les infos tout en ayant la vidéo qui tourne dans un coin de l’écran. Le PiP peut aussi accueillir des contenus que vous envoyer vers l’Apple TV depuis votre iPhone en AirPlay.

Et si vous ne voulez gêner personne en regardant la TV, bonne nouvelle : l’Apple TV va pouvoir prendra en charge deux paires d’AirPods en simultané.

Encore plus de manettes compatibles

Avec le lancement d’Apple Arcade à l’automne dernier, riche de plus d’une centaine de jeux désormais, l’Apple TV s’est un peu plus transformée en centre de divertissement. La bonne idée fut surtout de ne pas se focaliser sur la seule télécommande maison comme seule manette de jeu. Une tentative déjà éprouvée avec peu de succès au lancement de la 4e génération du boîtier fin 2016 alors que des applications de jeux y étaient portées.

Depuis l’an dernier, l’Apple TV permettait de jumeler les manettes les plus populaires dont la DualShock 4 de PlayStation ou encore la manette Xbox pour profiter pleinement de l’expérience. Avec tvOS 14, Apple va plus loin. Les manettes Xbox Elite 2 et, surtout, la manette adaptative de Xbox, à destination des joueurs en situation de handicap, sont désormais compatibles. De plus, Apple ajoute le multi-comptes pour la partie jeux (déjà existant sur l’Apple TV en elle-même). En basculant entre les profils depuis le centre de contrôle, il sera ainsi possible de reprendre une partie exactement là où vous l’avez laissée, quel que soit le support, et de récupérer également votre progression. Votre liste d’amis pourra également être personnelle.

L’Apple TV pour gérer la maison connectée

La maison connectée aurait-elle enfin trouvé son hub ? C’est la question que l’on se pose à chaque nouvelle avancée de l’Apple TV qui semble naturellement dédiée pour être le centre de la domotique made in Apple mais n’en avait pas encore toutes les lettres de noblesse. Petit à petit, elle y parvient en s’appuyant sur l’appli Maison et un centre de contrôle enrichi. Celui-ci permettra plus facilement d’accéder aux appareils directement. Avec les évolutions d’HomeKit, il va être possible d’utiliser Siri pour piloter notamment des caméras et certains accessoires comme les ampoules connectées, dont la luminosité pourra s’ajuster selon l’heure de la journée.

Si l’on sonne à votre porte et que la caméra de surveillance ou le visiophone est connecté via l’appli Maison, la vidéo pourra apparaître sur l’écran de l’Apple TV. Vous pourrez alors répondre et même ouvrir à votre interlocuteur. Autre avancée de taille, l’application Maison pourra même reconnaître vos contacts et vous dire qui s’annonce par l’intermédiaire d’un message à l’écran. Et pour être rassuré, depuis le boîtier connecté, vous pourrez demander à Siri de lancer les images de surveillance des caméras à tout moment.