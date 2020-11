Tests de l’iPhone 12 Pro Max : le champion de la photographie selon la presse américaine

L'iPhone 12 Pro Max arrive et la presse américain a posé la (ou les) main(s) dessus. Nous attendions avec curiosité l'arrivée de ce géant car il adopte un système de caméras très différent du 12 Pro.

Le mois dernier, nous avons testé l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. Étant donné qu’Apple a décidé de sortir ses iPhone en deux temps, voici les iPhone 12 mini et 12 Pro Max. Vous pouvez les précommander depuis le 6 novembre pour une livraison prévue dès le 13 novembre.

En attendant notre test, nous vous proposons une revue des tests de l’iPhone 12 Pro Max, nous allons nous intéresser essentiellement à la partie photo-vidéo. C’est la principale différence lorsqu’on l’oppose à l’iPhone 12 Pro.

Ce n’est plus seulement une question de taille

L’iPhone 12 Pro Max arrive ! C’est l’iPhone le plus gros, le plus imposant, le plus cher et le plus lourd. Mais généralement, c’est également l’iPhone le plus autonome de la gamme. Cette année, il y a une différence notable. Ce ne sont pas ses 6,7 pouces de diagonale… OK, c’est vraiment un grand iPhone qui aurait pu prétendre au titre de tablette il y a quelques années. D’ailleurs, The Verge conseille à tous les acheteurs potentiels du 12 Pro Max de passer un appel avec avant de l’acheter.

C’est sur la partie photo que le 12 Pro Max se différencie nettement du 12 Pro : il a une caméra grand-angle différente ainsi qu’une caméra téléobjectif différente. Sur le grand-angle, la caméra principale, on retrouve le même objectif en ouverture f/1,6 que les 12 et 12 Pro, mais il dispose également d’un capteur 47 % plus grand qui peut capturer plus de lumière avec moins de bruit.

L’appareil photo large est également stabilisé différemment des autres modèles d’iPhone 12, qui ont une stabilisation d’image optique (OIS) traditionnelle basée sur l’objectif pour réduire les vibrations et donc le flou. Le 12 Pro Max utilise un système de stabilisation du capteur (stabilisation optique par déplacement du capteur), similaire au système gimbal, qui déplace la caméra entière pour réduire les vibrations. Selon Apple, ce système qui a pu être miniaturisé pour le 12 Pro Max permet de réduire une plus large gamme de vibrations que l’OIS classique de l’iPhone 12 Pro. Tout ça permettrait au 12 Pro Max de se détacher nettement des autres iPhone 12, avec une sensibilité plus importante (7616 ISO contre 5808 ISO sur le 12 Pro).

Mais tout ça, pour quel résultat ?

Pour The Verge, il est difficile de distinguer les photos des iPhone 12 en plein jour avec la caméra principale. Ces capacités supplémentaires seront bien visibles en faible luminosité : « Mais lorsque la lumière diminue, le 12 Pro Max commence vraiment à se démarquer », dixit The Verge.

iPhone 12 Pro // Source : The Verge iPhone 12 Pro Max // Source : The Verge

Même face au Galaxy Note 20 Ultra et au Pixel 5, l’iPhone 12 Pro Max se démarque en faible luminosité. Pourtant, le temps d’exposition est moins important selon Engadget : « Apple affirme que ce nouveau système peut effectuer jusqu’à 5000 micro-ajustements par seconde, pour des photos plus nettes et des vidéos moins tremblantes. ».

Sur tous les exemples des tests que l’on a pu lire, le grand-angle de l’iPhone 12 Pro Max affiche une netteté légèrement meilleure, un bruit plus faible et un meilleur rendu des couleurs que l’iPhone 12 Pro. Les avantages du plus grand capteur sont moins visibles en vidéo — c’est plutôt le système de stabilisation qui lisse les vidéos quand vous êtes en mouvement.

Même constat pour la caméra téléobjectif bien meilleure. Pour rappel, la caméra téléobjectif du 12 Pro Max utilise un zoom plus grand avec une meilleure optique. La différence est flagrante.

Dans l’ensemble, la combinaison du capteur plus grand, de la stabilisation améliorée, de meilleures optiques, du LIDAR et de la puissance de traitement signifie que l’iPhone 12 Pro Max possède le meilleur appareil photo de la gamme d’iPhone 2020. Est-il meilleur que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra ? Il faudra attendre nos tests pour le certifier.

En contrepartie, il est grand et il nécessite bien souvent d’utiliser deux mains pour le manipuler. Il a donc une ergonomie nettement moins bonne que les autres iPhone 12. Nous n’avons pas évoqué l’autonomie, mais pour tous les testeurs… Gros téléphone = grosse batterie = grande autonomie. Il s’agit donc, sans surprise, de l’iPhone avec la plus grande autonomie. C’est tout l’inverse de l’iPhone 12 mini. Quand ce dernier ne tient pas une journée, le Pro Max permet de tenir la matinée suivante.

Un des points faibles que l’on retrouve sur tous les tests est l’absence d’un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz. C’est incompréhensible pour les médias américains. La plupart des smartphones Android haut de gamme sont en 90 ou 120 Hz… et même plus. Il faudra attendre au moins 2021 pour profiter de cette avancée sur l’iPhone.

Nous n’avons pas évoqué le nouveau format ProRAW d’Apple qui promet la flexibilité d’édition des images RAW de ce capteur avec le traitement du Smart HDR… mais ce n’est pas encore disponible, il faudra donc attendre.

Les vidéos de l’iPhone 12 Pro Max

