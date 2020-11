Les tests de l’iPhone 12 mini sont là : l’autonomie est-elle mini ?

Parmi les quatre nouveaux iPhone, il y a l'iPhone 12 mini. Même si sa taille aurait été dans les standards il y a quelques années, il est considéré désormais comme un petit smartphone. Nous avons épluché les principaux tests américains en attendant de pouvoir le tester.

Après nos tests de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, les tests des iPhone 12 mini et 12 Pro Max arriveront courant novembre. En attendant nos tests, la presse américaine a publié leurs verdicts quelques jours avant que les premiers acheteurs soient livrés. En effet, vous pouvez précommander les iPhone 12 mini et 12 Pro Max depuis le 6 novembre pour une livraison prévue dès le 13 novembre.

Nous vous proposons une revue des tests qui devrait répondre aux principales questions que vous vous posez sur l’iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini : super ergonomie en main

Sur le papier, l’iPhone 12 mini est un iPhone 12 plus petit. Ils partagent les mêmes caractéristiques que l’iPhone 12, y compris les caméras arrière, l’écran OLED ou encore la puce Apple A14. Pour Engadget, c’est déjà impressionnant : « Le fait que le 12 mini soit aussi puissant que l’iPhone 12 n’est peut-être pas remarquable, mais c’est fascinant quand on le considère dans un contexte plus large. Lorsque les fabricants conçoivent de petits smartphones, ils n’utilisent généralement pas la meilleure puce disponible ». Bonne nouvelle donc, « l’iPhone 12 mini est de loin le petit téléphone le plus puissant que j’ai testé depuis des années. ». Bref, ce n’est pas un A14 mini qui équipe le 12 mini.

Est-il vraiment si petit ? L’iPhone 12 mini est plus petit que l’iPhone SE 2020. Pour rappel, l’écran fait 5,4 pouces de diagonale. « Je ne pensais pas que c’était si petit », écrit le journaliste d’Engadget.

Pour The Verge, l’iPhone 12 a été conçu pour être confortable en main : « pour moi, l’iPhone 12 mini me rappelle l’iPhone 5. Oui, il est plus grand et a une coque arrière en verre au lieu de l’aluminium, mais il partage les côtés carrés en aluminium et le sentiment général d’être un objet conçu pour être proportionnel à votre main. (…) Parce qu’il est un peu plus étroit, il est plus facile d’atteindre le côté opposé de l’écran avec votre pouce. Parce qu’il est un peu plus court, beaucoup de gens pourront atteindre le sommet pour les gestes de glissement vers le bas sans se tordre les mains ou risquer de faire tomber le téléphone. ». Pour Marques Brownlee, cet écran plus petit a également des conséquences sur la puissance audio… mais ce n’est pas significatif.

iPhone 12 mini : vraiment une mini autonomie

Qui dit format plus petit dit autonomie plus petite ? C’est le cas, l’autonomie est bien plus basse que les autres iPhone 12 : « en bref, l’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 mini est au mieux juste, et c’est assez généreux. C’est absolument le genre de téléphone que vous devrez recharger tous les soirs, sinon plus tôt. » – Endgaget.

L’iPhone 12 mini ne tiendra pas plus d’une journée, vous pourrez également avoir à le recharger en fin de journée pour pouvoir tenir jusqu’à la fin de la soirée. D’ailleurs, notons que sa charge sans fil rapide n’est que de 12 Watts… contre 15 Watts sur les autres iPhone 12. C’est toujours plus rapide que la charge sans fil Qi standard, mais c’est décevant pour quiconque envisage de se lancer entièrement avec la technologie MagSafe qui autorise cette charge « rapide ».

« Je ne veux pas être trop désastreux à ce sujet, mais l’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 mini est nettement pire que celle de l’iPhone 12, qui est déjà moins bonne que l’iPhone 11 (…) Sans faire aucun effort, j’ai constamment vidé la batterie de l’iPhone 12 mini en début de soirée. (…) Ce n’est donc pas mal , mais ce n’est certainement pas génial. »

Le journaliste de The Verge aurait bien aimé un iPhone plus épais ou l’impasse sur la compatibilité mmWave 5G (disponible sur le modèle américain, mais pas en Europe) pour une meilleure autonomie :

« Apple a choisi de garder cet iPhone 12 mini de la même épaisseur que l’iPhone 12 et il a choisi de conserver les pièces supplémentaires nécessaires pour la compatibilité mmWave 5G. Je préférerais perdre ces deux choses en échange d’une batterie plus grosse. »

The Verge conseille plutôt l’iPhone 12 entre les deux appareils, pour sa meilleure autonomie et son plus grand écran… sauf pour des raisons ergonomiques. Engadget regrette le prix un peu élevé vis-à-vis des compromis liés à cette taille, l’iPhone 11 coûtait le même prix avec une très bonne autonomie et un écran plus grand. L’autonomie reste malheureusement son plus grand défaut…

TechCrunch reste malgré tout enthousiaste. Pour le média américain, c’est l’une des meilleures années de l’histoire de l’iPhone. Les choix présentés dans la gamme permettent une sélection très confortable basée sur les caméras et la taille d’écran, sans compromis douloureux en termes de puissance brute ou de capacité.

